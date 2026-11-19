İtalya’da bir çocuğun hazırladığı yapay zeka görseli, küçük bir kentte 48 saat süren piton alarmına neden oldu. Castelfidardo’da tuvaletin içinden çıkan dev bir yılanı gösteren fotoğraf gerçek sanılınca hem güvenlik birimleri hem de bölge halkı harekete geçti.

Fotoğrafı tuvaletten çıktıktan sonra hazırladı

Olay, 9 yaşındaki çocuğun tuvaleti kullandıktan sonra telefonuyla bir görüntü oluşturmasıyla başladı. Yapay zeka destekli bir uygulama kullanarak klozetten çıkan piton görüntüsü hazırlayan çocuk, ardından çevresindekilere haber verdi. Fotoğraf kısa sürede yayıldı. Yılanın kanalizasyona geri dönmüş ya da başka bir noktaya kaçmış olabileceği düşünüldü.

Kentte piton aramaya başladılar

Yerel haber siteleri ve gazeteler de görüntüyü gerçek kabul ederek olayı duyurdu. Bunun üzerine Castelfidardo’da olmayan bir piton için arama başladı. Yaklaşık iki gün boyunca herhangi bir yılana rastlanmadı. Jandarmanın çocuğu ayrıntılı şekilde sorgulamasının ardından gerçek ortaya çıktı. Çocuk, fotoğrafı yapay zeka kullanarak kendisinin hazırladığını itiraf etti.

Olayın dikkat çeken bir başka ayrıntısı ise Castelfidardo Belediye Başkanı Roberto Ascani’nin yalnızca birkaç gün önce kentte yapay zekâ üzerine bir konferans düzenlemiş olmasıydı.