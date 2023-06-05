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Teknoloji

Japon devi şaşırtan hamlesi ile ses getirdi! Bunu ilk kez yapıyorlar, büyük keşif peşindeler! Ezber bozdular

Yeniakit Publisher
2023-06-05 01:51:00 - 2023-06-05 01:58:29
Japon devi şaşırtan hamlesi ile ses getirdi! Bunu ilk kez yapıyorlar, büyük keşif peşindeler! Ezber bozdular

Japonya’nın bilim insanları uzaya ahşaptan yapılmış uydu fırlatma kararı aldı. Araştırma ekibinin başkanı Koji Murata 2021'de yaptığı açıklamada "Ahşabın simüle edilmiş alçak dünya yörüngesi koşullarına dayanma kabiliyeti bizi hayrete düşürdü" demişti. İlginç adım...

Japonya uzaya ahşaptan yapılmış uydu fırlatacak

Bilim insanları yaptıkları açıklamada 'Ahşapın simüle edilmiş alçak dünya yörüngesi koşullarına dayanma kabiliyeti bizi hayrete düşürdü' dedi.

Ahşaptan yapılmış bir uydu 2024 yılında uzaya fırlatılabilir. Ahşabın uzaydaki yüksek dayanıklılığı kısa bir süre önce Kyoto Üniversitesi'nden bilim insanlarının liderliğindeki uluslararası bir grup tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) test edildi ve onaylandı.

AHŞAP TESTLERDEN BAŞARIYLA GEÇTİ

Deneyler, ISS'de dayanıklılık açısından test edilen ahşap örneklerinin minimum bozulmaya uğradığını ve iyi bir stabilite sağladığını gösterdi. Japon astronot Koichi Wakata tarafından ISS’ten Dünya'ya getirilen ahşap örneklerinin mukavemet testleri ve kristal yapı analizleri de dahil olmak üzere ön incelemeleri de gerçekleştirildi.

DonanımHaber'de yer alan detaylarda Kyoto Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya yer veriliyor. Burada sıcaklık değişimleri ve 10 ay boyunca yoğun kozmik ışınlara ve tehlikeli güneş parçacıklarına maruz kalma gibi uzaydaki aşırı koşullara rağmen, ahşap örneklerde çatlama, bükülme, soyulma veya yüzey hasarı gibi herhangi bir değişiklik tespit edilmediği belirtiliyor. Bilim adamları, geri alınan ahşap numunelerin test edildiğini ve uzaya maruz kaldıktan sonra hiçbir deformasyon göstermediğini ve ayrıca uzaya maruz kalmadan önce ve sonra herhangi bir kütle değişimine uğramadığını söyledi.
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Uluslararası araştırma grubu, 2024 yılında NASA ve Japonya'nın uzay ajansı JAXA tarafından ortaklaşa fırlatılması planlanan LignoSat uydusunda muhtemelen Japonca'da "Hoonoki" olarak adlandırılan Manolya ağacının kullanılacağını belirledi. Araştırmacılar, Manolya'nın nispeten yüksek işlenebilirliğe, boyutsal kararlılığa ve genel mukavemete sahip olduğunu ve bu özelliklerinin görev için ideal olduğunu söyledi.

Araştırma ekibinin başkanı Koji Murata 2021'de yaptığı açıklamada "Ahşabın simüle edilmiş alçak dünya yörüngesi koşullarına dayanma kabiliyeti bizi hayrete düşürdü" demişti. Çevre dostu olması, üretiminin daha kolay olması ve bir uydunun ömrünün sonunda daha iyi imha edilebilmesi nedeniyle ahşap, uzay araçlarında kullanılan karmaşık alaşımlara kıyasla bazı avantajlara da sahip.

Bu tür ahşap uydular ayrıca atmosfere yeniden girişte tamamen yanacak şekilde tasarlanabilir. Bu sayede giderek ciddi bir sorun olmaya başlayan uzay çöplerinin gelecekte sorun teşkil etmesinin önüne geçilebilir.

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