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Gündem Başkan Erdoğan'ın kitabı Moskova'da bakın kaç liradan satışa çıktı! Rusya'da yoğun ilgi
Gündem

Başkan Erdoğan'ın kitabı Moskova'da bakın kaç liradan satışa çıktı! Rusya'da yoğun ilgi

Yeniakit Publisher
2023-06-05 00:47:00 - 2023-06-05 01:21:16
Başkan Erdoğan'ın kitabı Moskova'da bakın kaç liradan satışa çıktı! Rusya'da yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, göreve başlamasıyla dünya basınında geniş yer buldu. Öte yandan Erdoğan tarafından bakanlar atandı. Lider Tayyip Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitabı, tanıtımı yapıldığı Rusya'nın başkenti Moskova'daki tarihi Kızılmeydan'da yoğun ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabı Rusça yayınlandı. İnterfaks'ın haberinde, "Prospekt Yayınevi tarafından yayınlanan kitap, modern dünya düzeninin geniş bir değerlendirmesini inceliyor. Dünyadaki adaletsizlik, mültecilerin sorunları, uluslararası terörizm ve küresel siyasette İslamofobi konularını değerlendiriyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler'in meşruiyeti, işlevselliği, etkinliği, kapsayıcılığı konularına dikkat çekiliyor" denildi.

Haberda ayrıca, "Erdoğan, küresel adaleti tesis etmekten sorumlu kurumların ataletle hareket ettiğine inanıyor. Ona göre, geçmişin gereklerine göre şekillenmiş bir sistemle modern sorunları çözmek mümkün değildir. Türkiye Cumhurbaşkanı, 'yalnızca veto hakkına sahip beş ülkenin çıkarlarına hizmet ettiğine' inandığı BM Güvenlik Konseyi'nde kapsamlı bir reform ihtiyacına dikkat çekiyor" denildi.

Rusya'nın en büyük online alışveriş sitesi wildberries.ru'da kitap 846 rubleden (yaklaşık 234 lira) satışta.

Kızıl Meydan'da açılan 9. Moskova Kitap Festivali'nde okurlarla buluşan kitabı Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi Sevinç Üçgül Rusçaya çevirdi.

İlk baskısı Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda Rusya'da dağıtılan kitabın tanıtıldığı standı Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da ziyaret etti.

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