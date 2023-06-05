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Ekonomi Petrol fiyatlarını ilgilendiren kritik duyuru: Tam tamına 40 milyon 463 bin varil! Dünyayı sallayacak görüşmeler resmen başladı
Ekonomi

Petrol fiyatlarını ilgilendiren kritik duyuru: Tam tamına 40 milyon 463 bin varil! Dünyayı sallayacak görüşmeler resmen başladı

Yeniakit Publisher
2023-06-05 00:18:00 - 2023-06-05 00:21:22
Petrol fiyatlarını ilgilendiren kritik duyuru: Tam tamına 40 milyon 463 bin varil! Dünyayı sallayacak görüşmeler resmen başladı

Suudi Arabistan’ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi OPEC ile Rusya önderliğinde 1 milyon varil projeler için dünyaya duyuru yaptı! Petrolle ilgili dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Petrol fiyatlarını yakından ilgilendiren kritik karar: Tam 40 milyon 463 bin varil

Suudi Arabistan, günlük 1 milyon varil ek petrol üretim kesintisine gideceklerini açıkladı. Konu hakkında açıklama yapan OPEC, 2024'te tüm üye ülkelerin günlük petrol üretimini 40 milyon 463 bin varil seviyesinde tutacağını bildirdi.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının Avusturya'nın başkenti Viyana'da piyasa koşullarını değerlendirmek üzere bir araya geldiği 35'inci OPEC ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı sona erdi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, toplantının ardından yaptığı açıklamada, taraflar arasında varılan "emsalsiz" anlaşmayla pazarın daha adil, görünür ve şeffaf olacağını ifade etti.

Ülkesinin temmuzda gönüllü olarak günlük 1 milyon varil ek üretim kesintisine gideceği bilgisini paylaşan Bin Selman, ek kesinti kararının duruma göre uzatılabileceğini söyledi.
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OPEC+ ülkelerinin fiyat endeksli hareket etmediğini aktaran Bakan Bin Selman, bu yaklaşımın başarısız olduğunu savundu.

40 MİLYON 463 BİN VARİL ÜRETİM YAPILACAK

OPEC'ten söz konusu toplantıda alınan kararlara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, OPEC+ ülkelerinin bu yılın sonuna kadar günlük üretim kesintisinde bir değişikliğe gitmeyeceği, 2024'te tüm üye ülkelerin günlük petrol üretimini 40 milyon 463 bin varil seviyesinde tutacağı bildirildi.

Açıklamada, petrol pazarına ilişkin güncel gelişmelerini değerlendirmek üzere Ortak Bakanlar İzleme Komitesi'nin (JMMC) her iki ayda bir toplanacağı, 36. OPEC ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'nın da 26 Kasım 2023'te yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

 

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