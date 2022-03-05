Rusya geçici ateşkesi duyurdu
Rusya Savunma Bakanlığı geçici ateşkes haberini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulayacaklarını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı geçici ateşkes haberini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulayacaklarını duyurdu.
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