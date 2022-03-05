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Dünya Rusya geçici ateşkesi duyurdu
Dünya

Rusya geçici ateşkesi duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı geçici ateşkes haberini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 09:39:00 -
Rusya geçici ateşkesi duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha’dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulayacaklarını duyurdu.

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