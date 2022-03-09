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Spor Rusya, FIFA ve UEFA kararlarını CAS'a taşıdı
Spor

Rusya, FIFA ve UEFA kararlarını CAS'a taşıdı

Milli takım ve kulüpleri müsabakalardan men edilen Rusya Futbol Federasyonu, FIFA ve UEFA'nın kararını Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) taşıdı.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 09:01:00 -
Rusya, FIFA ve UEFA kararlarını CAS'a taşıdı

CAS'tan yapılan açıklamada, Rusya Futbol Federasyonunun 28 Şubat'taki FIFA ve UEFA kararlarını temyize götürdüğü kaydedildi.

FIFA ve UEFA'nın men cezasından Rusya'nın erkek ve kadın A milli futbol takımları ile Spartak Moskova Kulübü etkilendi.

İkinci bir duyuruya kadar geçerli kararda değişiklik yapılmazsa Rusya Milli Erkek Futbol Takımı, yarı finalleri 24 Mart, finali ise 29 Mart'ta oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turnuvasından ihraç edildi.

Rusya Milli Kadın Futbol Takımı, 6-31 Temmuz tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını kaybetti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Almanya kulübü Leipzig ile eşleşen Spartak Moskova ise turnuvanın dışında kaldı.

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