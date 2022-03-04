Rusya Eski Dışişleri Bakanı Kozırev'den zehir zemberek açıklama

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rusya Federasyonu'nun ilk Devlet Başkanı olan Boris Yeltsin döneminde Dışişleri'nin bir numarası olarak görev yapan Andrey Kozırev, Rus işgaline ilişkin "Dışişleri Bakanı olduğum zamanda bunu hayal bile edemezdim, söz konusu bile olamazdı" dedi.

Kardeşlerin geleceğini mahvediyorlar

70 yaşındaki eski devlet adamı Kozırev, "Tepeden aşağıya doğru gittiklerini anlamaya başladım. Tabiri caizse hem yurtiçinde hem yurtdışında cezadan muaf olduklarını hissediyorlar. Bu ne yazık ki Rusya'nın inşası için olmayan bir tür hırs. Bu kardeş savaşıyla tüm bu kardeş gibi olan insanların geleceklerini mahvediyorlar" ifadelerini kullandı.

Yaptırımlar etkili Ama...

Batı dünyası tarafından Rusya'ya yönelik yaptırımlara da değinen Andrey Kozırev, yaptırımların politika belirleyicileri ve bu politikaları uygulayan insanları hedef alması gerektiğini ifade etti. Kozırev, Rusya lideri Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov'u hedef alan yaptırımların etkili olmayacağını çünkü kendi adlarıyla malvarlıklarının olmadığını, tüm bu varlığın etrafındaki isimlerin üstünde olduğunu iddia etti.

Eski Rusya Dışişleri Bakanı, salı günü Dışişleri'ndeki diplomatlara çağrı yapmış ve Ukrayna işgalini protesto için görevlerinden ayrılmalarını istemişti.