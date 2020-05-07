  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Rusya, Esed rejimine çalışan unsurları Libya'da savaştıracak

Rusya, söz konusu silahlı güçlere aylık 1000'er dolar ve yenilenebilir 3 aylık sözleşme önerdi - Teklifi kabul edenler, eğitimlerin ardından Libya'da Hafter saflarına katılacak

Yeniakit Publisher
2020-05-07 11:03:56 -
Rusya, Esed rejimine çalışan unsurları Libya'da savaştıracak

DERA/ANKARA (AA) - MOHAMAD MİSTO - Rusya, Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde para karşılığında Beşşar Esed rejimini safında yer alan silahlı unsurları, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in saflarında aylık 1000'er dolar karşılığında savaştıracak.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'de Esed rejimine destek veren Rusya, Libya'da da Hafter saflarını Suriyeli paralı savaşçılarla güçlendirmeyi planlıyor.

Bir üst düzey Rus komutan ve emrindeki heyet, 24 Nisan'dan bu yana Dera ilinde Esed rejimine para karşılığında hizmet veren silahlı unsurlarla bir dizi toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Rus tarafı silahlı unsurlara Libya'da Hafter saflarında savaşmaları karşılığında aylık 1000'er dolar ve yenilenebilir 3 aylık sözleşmeyi önerdi.

Bu teklife bir grup karşı çıkarken, bir grup ise sözleşmeyi kabul etti.

Teklifi kabul edenler halihazırda, Dera'da daha fazla paralı savaşçı toplamak için çalışmalar yapıyor.

Rusya'dan maaş alacak bu unsurlar, kısa süre içerisinde Suriye'de Rus kamplarında hızlandırılmış eğitimlerin ardından, Libya'ya gönderilecek.

- Kuneytra ilinde de benzer anlaşma olmuştu

Rusya, geçen ay da Suriye'nin İsrail sınırındaki Kuneytra ilinde para karşılığında Esed rejimine çalışan 300-400 savaşçıyla anlaşmıştı.

Ruslarla aylık 1000'er dolar karşılığında el sıkışan Kuneytralı silahlı unsurlar, yakın zamanda Suriye'de devam eden eğitimlerin ardından Hafter saflarına katılacak.

Hafter saflarında, Rus paralı askerler, Sudan'dan getirilen "Cancavid" milisleri ve Çadlı silahlı isyancılar gibi çok sayıda yabancı savaşçı bulunuyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı