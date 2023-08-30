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Dünya Rusya endişeli: Yakından izliyoruz
Dünya

Rusya endişeli: Yakından izliyoruz

Yeniakit Publisher
2023-08-30 16:55:00 -
Rusya endişeli: Yakından izliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Gabon'daki durumdan endişe duyduklarını ve gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, durumun en kısa sürede istikrara kavuşturulmasını beklediklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, Gabon'da bir grup askerin yönetimi ele geçirmesine ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Gabon'u dost ülke olarak gördüklerini belirten Zaharova, "Moskova, Gabon'daki durumdan endişe duymaktadır. Gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyoruz ve en kısa sürede istikrara kavuşturulmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Zaharova, Gabon'daki Rus vatandaşları arasında yaralı ve can kaybı olup olmadığı konusunda herhangi bir bildirim almadıklarını dile getirerek, Rus vatandaşlarına zorunlu olmadıkça bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etti.

Gabon'da, cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarının ilanından sonra ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Bir grup asker adına yapılan açıklamada, "Savunma ve güvenlik güçleri olarak Kurumların Geçiş ve Restorasyon Komitesi'nde birleştik. Gabon halkı adına mevcut rejime son vererek barışı savunmaya karar verdik." ifadesi kullanılmıştı.
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Açıklamada, cumhurbaşkanı seçimlerinin iptal edildiği ve ülke sınırlarının kapatıldığı bildirilmişti.

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