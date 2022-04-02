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Dünya Rusya ele geçirdi! Ukraynalılar tahliye ediliyor
Dünya

Rusya ele geçirdi! Ukraynalılar tahliye ediliyor

Mariupol Belediyesi, Rusya ordusunun kontrolüne geçen kentten bir günde 2 binden fazla sivilin tahliye edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 15:20:00 -
Rusya ele geçirdi! Ukraynalılar tahliye ediliyor

Ukrayna'nın güneyinde insani krizin giderek derinleştiği Mariupol kentinden siviller tahliye edilmeye çalışıyor.

Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, bir günde kentten 2 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi. Açıklamada, "Tahliye edilen Mariupol sakinleri dün gece Zaporijya'ya böyle ulaştı. Kimi kendi arabasıyla, kimi otobüsle. Toplamda 2 binden fazla kişi var" denildi.

Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boichenko ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her gün tahliyeyi sürdürmek için her türlü çabayı gösteriyoruz. Zaporijya bölge ve şehir yönetimlerine ve şahsen Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereşuk'a, ayrıca insanları kurtarmamıza yardım eden tüm ortaklara minnettarım. Mariupol sakinlerimize özel teşekkürler. Gerçek kahramanlar sizlersiniz" ifadelerini kullandı.

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