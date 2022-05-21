  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa Rusya duyurdu! Tamamen ele geçirildi
Avrupa

Rusya duyurdu! Tamamen ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Mauripol'da bulunan Azovstal Çelik Fabrikası'nın kontrolünü tamamen ele geçirdiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-21 01:55:00 -
Rusya duyurdu! Tamamen ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Azovstal Fabrikası'ndaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

21 Nisan'dan bu yana fabrikanın içinde bulunan Ukrayna Azov taburu askerlerinin kuşatma altında olduğunu hatırlatan Konaşenkov, "Fabrika sahası tamamen boşaltıldı. Savaşçıların saklandığı işletmenin yeraltı tesisleri Rus Silahlı Kuvvetleri'nin tam kontrolüne girdi." ifadelerini kullandı.

Son grup da teslim oldu

Azovstal'dan 16 Mayıs'tan bu yana operasyon boyunca toplam 2 bin 439 Azov taburu ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu askerin silah bırakarak teslim olduğunu aktaran Konaşenkov, bugün 531 kişilik son grubun da teslim olduğunu dile getirdi.

Azov taburu komutanının özel bir zırhlı araçla fabrika sahasından çıkarıldığı bilgisini paylaşan Konaşenkov, Mariupol şehrinin ve Azovstal Fabrikası'nın tamamen kurtarılması, buradaki operasyonun sona ermesiyle ilgili olarak Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor verdiğini sözlerine ekledi.

NATO üyeliği başvurusuna cevap geldi: Rusya'dan İsveç ve Finlandiya'ya paçalarından sızdırtan hamle!
NATO üyeliği başvurusuna cevap geldi: Rusya'dan İsveç ve Finlandiya'ya paçalarından sızdırtan hamle!

Avrupa

NATO üyeliği başvurusuna cevap geldi: Rusya'dan İsveç ve Finlandiya'ya paçalarından sızdırtan hamle!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay