  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya duyurdu! Süre doldu gazı kesiyoruz
Dünya

Rusya duyurdu! Süre doldu gazı kesiyoruz

Rus enerji şirketi Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, Moldova ile yapılan sözleşme kapsamındaki ödemelerini yapılmadığını ve doğal gaz sevkiyatının kesilmemesi için verilen sürenin bugün dolacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 12:39:00 -
Rusya duyurdu! Süre doldu gazı kesiyoruz

Kupriyanov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Moldova'nın doğal gaz sözleşmesi kapsamındaki ödemeleri konusunda bir gelişme yaşanmadığını ifade etti.

Moldova tarafına ödeme konusunda verilen 48 saatlik sürenin bugün sona ereceğine işaret eden Kupriyanov, "Moldova, gaz sevkiyatı için yapması gereken ödemeyi yapmadı. Ödeme yapılmaması nedeniyle sevkiyatın sona erdirilmesine ilişkin verilen 48 saatlik süre bugün sona eriyor." dedi.

Kupriyanov, 22 Kasım'da yaptığı açıklamada, ödeme yapmadığı gerekçesiyle Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını 48 saat içerisinde kesebileceklerini söylemişti.

Moldova Başbakan Yardımcısı Andrey Spınu da dünkü açıklamasında, Gazprom'a yaklaşık 74 milyon dolar ödemeleri gerektiğini ve buna yönelik çalışmaları yürüttüklerini belirtmişti.

Moldova, Gazprom ile 30 Eylül'de sona eren doğal gaz sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya varılamaması üzerine 22 Ekim'de gaz açığı nedeniyle olağanüstü hal ilan etmişti.

Gazprom, 29 Ekim'de, Moldova’da yaşanan doğal gaz sorununun ardından, anlaşmanın beş yıl uzatılması konusunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Faiz'i kimse CHP kadar böyle güzelleyemedi! 'Caizdir' demediği kaldı
Ekonomi

'Faiz'i kimse CHP kadar böyle güzelleyemedi! 'Caizdir' demediği kaldı

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, katıldığı canlı yayında haram kılınan 'faiz'in iyi bir şey olduğunu iddia etti.
Düğmeye kimin bastığı belli oldu
Gündem

Düğmeye kimin bastığı belli oldu

Bazı kentlerde ekonomiyi bahane ederek sokaklara çıkan grupları kimin provoke ettiği belli oldu.
Asgari ücreti beklemediler! Maaşlara erken zam
Ekonomi

Asgari ücreti beklemediler! Maaşlara erken zam

Asgari ücret görüşmelerinin başlamasına artık sayılı günler kala bazı firmalar maaşlara şimdiden zam yapmaya başladı. Döviz kurundaki yüksel..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay