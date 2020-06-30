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Gündem

Rusya duyurdu: Erdoğan, Putin ve Ruhani ile görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un yaptığı açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirmek için yarın Putin ve Ruhani ile video konferans yöntemiyle görüşecek.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 14:35:00 -
Rusya duyurdu: Erdoğan, Putin ve Ruhani ile görüşecek

10 yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye'de atılan ve atılacak adımlarda söz sahibi olan 3 ülkenin lideri yarın bir kez daha bir araya gelecek.

Video konferans yoluyla görüşecekler

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yarın video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştireceğini ve Suriye krizini ele alacağını söyledi.

Gazetecilere konuşan Peskov, basında yer alan, liderler arasında Astana formatında video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirileceği bilgisini doğruladı.

Tahran'da yapılması planlanıyordu

Görüşmenin saat 14:00 civarında gerçekleştirileceğini belirten Peskov, liderlerin konuşmalarının basına açık olacağını ifade etti. Zirvenin başta martta Tahran'da yapılması planlanıyordu, ancak salgın nedeniyle ertelenmişti.

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Yorumlar

İnşallah

İnşallah video konferans başında aykata bekletmez reisimizi geçen sefer yapılanlara çok kızdık. Reis seninleyiz..
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