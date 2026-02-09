  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Kurum: İlk konutları depremden 45 gün sonra teslim ettik Fırıldak siyasetin tescilli ismi Cemal Enginyurt’tan ‘onur’ dersi! Kendi geçmişine bakmadan Mesut Özarslan’a ‘haramzade’ dedi İP’li halk düşmanından büyük terbiyesizlik Tarımın anavatanı 470 milyonluk ortadoğu kendi ekmeğini yapamıyor! Suriye ile Türkiye acil kodu ile birleşmelidir 25 bin askere özel eğitim! Fransızlar -15 C’de savaşa hazırlanıyor Göklerin hakimi artık makineler! Selçuk Bayraktar'dan dünyayı sarsacak çıkış! ‘İnsanlı uçak dönemi kapandı’ Bunun hesabı Suudi Arabistan’a sorulmalı! Kabe örtüsü Epstein pisliğinin ayakları altında Suudilerin bu skandalı Müslümanları ayağa kaldırmalıydı Epstein Örgütü Türk Lirası'na karşı operasyon yapmış! CHP yardımda Akharım beldesi kadar olamadı
Dünya Rusya 'durum kritik' diyerek duyurdu: ABD ülkeyi boğuyor
Dünya

Rusya 'durum kritik' diyerek duyurdu: ABD ülkeyi boğuyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Rusya 'durum kritik' diyerek duyurdu: ABD ülkeyi boğuyor

Küba'daki durumun giderek kötüleştiğini söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Küba'da durum gerçekten kritik. Bunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Küba'daki durumun giderek kötüleştiğini belirterek "ABD'nin boğma teknikleri ülkeye büyük zorluklar getiriyor. Kübalı dostlarımızla bu sorunların çözümü veya olası bir destek sağlamak için görüşüyoruz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD, Ukrayna ve Rusya arasında yürütülen müzakerelere ilişkin konuşan Peskov, bu konudaki çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Peskov, ABD'nin Küba konusunda attığı adımları değerlendirerek "Küba'da durum gerçekten kritik. Bunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

 

Küba ile temas halinde olduklarının altını çizen Peskov, "ABD'nin boğma teknikleri ülkeye büyük zorluklar getiriyor. Kübalı dostlarımızla bu sorunların çözümü veya olası bir destek sağlamak için görüşüyoruz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, 30 Ocak'ta sınır güvenliği, uyuşturucu kaçakçılığı ve ticaret konularında telefonda görüşmüştü.

Donald Trump, 30 Ocak'ta, ulusal acil durum ilan eden ve Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden ithal edilen mallara gümrük vergisi uygulanmasına olanak tanıyan kararnameyi imzalamıştı.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel: ABD ile diyaloğa hazırız
Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel: ABD ile diyaloğa hazırız

Dünya

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel: ABD ile diyaloğa hazırız

Küba'da turizm çöküşün eşiğinde! Yakıt bitince otellerin kapısına kilit vuruldu
Küba'da turizm çöküşün eşiğinde! Yakıt bitince otellerin kapısına kilit vuruldu

Dünya

Küba'da turizm çöküşün eşiğinde! Yakıt bitince otellerin kapısına kilit vuruldu

Küba'ya 814 tondan fazla insani yardım gönderildi
Küba'ya 814 tondan fazla insani yardım gönderildi

Dünya

Küba'ya 814 tondan fazla insani yardım gönderildi

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23