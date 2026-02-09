Domuza çarşaf giydiren müptezel tutuklandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde diyetisyen olduğu belirlenen Onur Kılınç isimli müptezel, sosyal meyda hesabından kadın çarşafı giydirilmiş domuz görselini, "Yapay zekanın yaratıcılığı insanın hayal gücünün ötesine geçmeye başladı bence, oturup şöyle bir tablo çizebilsem kendimle gurur duyardım. Çok beğendiğim için paylaşıyorum" notuyla paylaştı.

Paylaşım kısa sürede büyük tepki çekerken Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Onur Kılınç, polis ekipleri tarafından Yenice Mahallesi’ndeki evinde ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu’ndan gözaltına alındı.

HESABI DA KAPATILDI

Gelen yoğun tepkilerin ardından paylaşımı yapan sosyal medya hesabı da kapatıldı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kılınç, hesabının çalındığını iddia etse de çıkarıldığı hakimlikçe müptezel "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.