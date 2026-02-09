  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Otomotiv
25
Yeniakit Publisher
Şubat ayı fiyatları güncellendi: Türkiye'nin en ucuz otomobili belli oldu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Şubat ayı fiyatları güncellendi: Türkiye'nin en ucuz otomobili belli oldu!

Şubat ayı otomobil fiyatları listesi güncellendi...

#1
Foto - Şubat ayı fiyatları güncellendi: Türkiye'nin en ucuz otomobili belli oldu!

Yeni liste fiyatlarına ve kampanyalara göre Türkiye’de satılan en ucuz otomobillerin listesi de belli oldu.

#2
Foto - Şubat ayı fiyatları güncellendi: Türkiye'nin en ucuz otomobili belli oldu!

Türkiye’de 1.5 milyon TL altında alınabilecek sadece 6 model bulunuyor.

#3
Foto - Şubat ayı fiyatları güncellendi: Türkiye'nin en ucuz otomobili belli oldu!

Peki Türkiye’nin en ucuz otomobili hangisi, fiyatı ne kadar? 2 milyon TL altında satılan kaç model bulunuyor?

#4
Foto - Şubat ayı fiyatları güncellendi: Türkiye'nin en ucuz otomobili belli oldu!

İşte Türkiye’de 2 milyon TL atında satılan tüm modeller…

#5
Foto - Şubat ayı fiyatları güncellendi: Türkiye'nin en ucuz otomobili belli oldu!

20 BYD ATTO 2 Comfort 1.734.000 TL

#6
Foto - Şubat ayı fiyatları güncellendi: Türkiye'nin en ucuz otomobili belli oldu!

19 Toyota Corolla Vision Plus 1.699.000 TL

#7
Foto - Şubat ayı fiyatları güncellendi: Türkiye'nin en ucuz otomobili belli oldu!

18 Renault Clio Evolution X-Tronic 1.699.000 TL

#8
Foto - Şubat ayı fiyatları güncellendi: Türkiye'nin en ucuz otomobili belli oldu!

17 Fiat 600 1.2 MHEV Easy (2025) 1.697.900 TL

#9
Foto - Şubat ayı fiyatları güncellendi: Türkiye'nin en ucuz otomobili belli oldu!

16 Hyundai Bayon Jump DCT 1.695.000 TL

#10
Foto - Şubat ayı fiyatları güncellendi: Türkiye'nin en ucuz otomobili belli oldu!

15 Fiat Egea Cross 1.6 M.Jet 130 DCT 1.669.900 TL

#11
Foto - Şubat ayı fiyatları güncellendi: Türkiye'nin en ucuz otomobili belli oldu!

14 Citroen e-C3 Aircross Standart Menzil 1.665.000 TL

#12
Foto - Şubat ayı fiyatları güncellendi: Türkiye'nin en ucuz otomobili belli oldu!

13 Fiat Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 DCT 1.629.900 TL

#13
Foto - Şubat ayı fiyatları güncellendi: Türkiye'nin en ucuz otomobili belli oldu!

12 BYD ATTO 2 Boost 1.624.000 TL

#14
Foto - Şubat ayı fiyatları güncellendi: Türkiye'nin en ucuz otomobili belli oldu!

11 Hyundai i20 1.0 T-GDI Jump DCT 1.587.000 TL

#15
Foto - Şubat ayı fiyatları güncellendi: Türkiye'nin en ucuz otomobili belli oldu!

10 Fiat Grande Panda La Prima Elektrikli 1.569.900 TL

#16
Foto - Şubat ayı fiyatları güncellendi: Türkiye'nin en ucuz otomobili belli oldu!

9 Opel Corsa 1.2 100 HP Edition 1.535.000 TL

#17
Foto - Şubat ayı fiyatları güncellendi: Türkiye'nin en ucuz otomobili belli oldu!

8 Hyundai Inster Dynamic Elektrik (2025) 1.510.000 TL

#18
Foto - Şubat ayı fiyatları güncellendi: Türkiye'nin en ucuz otomobili belli oldu!

7 Citroen E-C3 Plus Max 1.468.000 TL

#19
Foto - Şubat ayı fiyatları güncellendi: Türkiye'nin en ucuz otomobili belli oldu!

6 Kia Picanto 1.0L 68 PS AMT Cool (2025) 1.435.000 TL

#20
Foto - Şubat ayı fiyatları güncellendi: Türkiye'nin en ucuz otomobili belli oldu!

5 Dacia Sandero Expression TCe 100 1.430.000 TL

#21
Foto - Şubat ayı fiyatları güncellendi: Türkiye'nin en ucuz otomobili belli oldu!

4 Hyundai i20 1.0 T-GDI 90 PS Jump Manuel 1.424.100 TL

#22
Foto - Şubat ayı fiyatları güncellendi: Türkiye'nin en ucuz otomobili belli oldu!

3 Fiat Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel 1.389.900 TL

#23
Foto - Şubat ayı fiyatları güncellendi: Türkiye'nin en ucuz otomobili belli oldu!

2 Fiat Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street Manuel 1.319.900 TL

#24
Foto - Şubat ayı fiyatları güncellendi: Türkiye'nin en ucuz otomobili belli oldu!

1 Dacia Sandero Essential TCe 100 1.299.000 TL/ kaynak: haber7

