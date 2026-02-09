Şubat ayı fiyatları güncellendi: Türkiye'nin en ucuz otomobili belli oldu!
Şubat ayı otomobil fiyatları listesi güncellendi...
Yeni liste fiyatlarına ve kampanyalara göre Türkiye’de satılan en ucuz otomobillerin listesi de belli oldu.
Türkiye’de 1.5 milyon TL altında alınabilecek sadece 6 model bulunuyor.
Peki Türkiye’nin en ucuz otomobili hangisi, fiyatı ne kadar? 2 milyon TL altında satılan kaç model bulunuyor?
İşte Türkiye’de 2 milyon TL atında satılan tüm modeller…
20 BYD ATTO 2 Comfort 1.734.000 TL
19 Toyota Corolla Vision Plus 1.699.000 TL
18 Renault Clio Evolution X-Tronic 1.699.000 TL
17 Fiat 600 1.2 MHEV Easy (2025) 1.697.900 TL
16 Hyundai Bayon Jump DCT 1.695.000 TL
15 Fiat Egea Cross 1.6 M.Jet 130 DCT 1.669.900 TL
14 Citroen e-C3 Aircross Standart Menzil 1.665.000 TL
13 Fiat Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 DCT 1.629.900 TL
12 BYD ATTO 2 Boost 1.624.000 TL
11 Hyundai i20 1.0 T-GDI Jump DCT 1.587.000 TL
10 Fiat Grande Panda La Prima Elektrikli 1.569.900 TL
9 Opel Corsa 1.2 100 HP Edition 1.535.000 TL
8 Hyundai Inster Dynamic Elektrik (2025) 1.510.000 TL
7 Citroen E-C3 Plus Max 1.468.000 TL
6 Kia Picanto 1.0L 68 PS AMT Cool (2025) 1.435.000 TL
5 Dacia Sandero Expression TCe 100 1.430.000 TL
4 Hyundai i20 1.0 T-GDI 90 PS Jump Manuel 1.424.100 TL
3 Fiat Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel 1.389.900 TL
2 Fiat Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street Manuel 1.319.900 TL
1 Dacia Sandero Essential TCe 100 1.299.000 TL/ kaynak: haber7
