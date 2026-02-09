  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya genelinde 17 milyon satarak rekor kırdı! Yeni Renault Clio Türkiye'de yollara çıktı Köylülerle maalesef anlaşılamadı, işin içinden çıkılamadı! Petrol için araziye el konulacak Koç Holding doymuyor! Gözünü şimdi Muş'a dikti Piknik yaparken top mermisi buldu! Patlamadığı tespit edildi Trabzonspor’un 833 günlük hasreti bitecek mi? Elleriyle topladılar Tarlada sazan balığı hasadı Tansiyonu Ne Düşürür? Tansiyon Nasıl Düşürülür? İşte tek tek uygulamanız gereken metotlar... Çıldır Gölü'nde 5 bin araçlık şenlik kuyruğu Şubat ayı fiyatları güncellendi: Türkiye'nin en ucuz otomobili belli oldu! Demans kişiye özel mi? Bilimsel bulgular ne diyor peki!
Sağlık
15
Yeniakit Publisher
Demans kişiye özel mi? Bilimsel bulgular ne diyor peki!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Demans kişiye özel mi? Bilimsel bulgular ne diyor peki!

Bilim dünyası, demansın yaşa göre seviyesinden tutun da belirtilerine kadar kapsamlı bir çalışma daha ortaya koydu.

#1
Foto - Demans kişiye özel mi? Bilimsel bulgular ne diyor peki!

Bilim dünyası, demansın her bireyde farklı seyreden benzersiz doğasını "bilişsel parmak izi" olarak tanımladı. Uzmanlar, aynı tanıyı alan hastaların beyinlerindeki dejenerasyon hızının ve semptom çeşitliliğinin kişiye özel geliştiğini kaydetti.

#2
Foto - Demans kişiye özel mi? Bilimsel bulgular ne diyor peki!

Tıp dünyası, uzun yıllardır tek bir kalıba sığdırılmaya çalışılan demans ve Alzheimer hastalıklarına bakış açısını temelden değiştirdi.

#3
Foto - Demans kişiye özel mi? Bilimsel bulgular ne diyor peki!

Yapılan son araştırmalar, nörodejeneratif hastalıkların her bireyde tıpkı bir parmak izi gibi benzersiz bir rota izlediğini ortaya koydu.

#4
Foto - Demans kişiye özel mi? Bilimsel bulgular ne diyor peki!

Aynı evrede ve aynı tanıyla takip edilen iki hastanın, hastalığı deneyimleme biçimlerinin birbirine benzemediği bilimsel verilerle desteklendi.

#5
Foto - Demans kişiye özel mi? Bilimsel bulgular ne diyor peki!

Londra Üniversitesi Akademisi (UCL) tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir çalışmada, beyindeki protein birikimlerinin hızı ve etkilediği bölgelerin hastadan hastaya dramatik farklılıklar gösterdiği gözlemlendi.

#6
Foto - Demans kişiye özel mi? Bilimsel bulgular ne diyor peki!

Araştırma sonuçları, genetik mirasın yanı sıra eğitim düzeyi, sosyal yaşam ve beslenme alışkanlıklarının oluşturduğu "bilişsel rezervin" hastalığın yıkım hızını kişiye özel kıldığını gösterdi.

#7
Foto - Demans kişiye özel mi? Bilimsel bulgular ne diyor peki!

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Harvard Tıp Fakültesi Nöroloji Profesörü Dr. Rudolph Tanzi, demansın standart bir protokol ile yönetilemeyeceğine dikkat çekti.

#8
Foto - Demans kişiye özel mi? Bilimsel bulgular ne diyor peki!

Tanzi, "Hücresel düzeyde inceleme yaptığımızda, amiloid plakların her beyinde farklı bir mimariyle yayıldığını gördük.

#9
Foto - Demans kişiye özel mi? Bilimsel bulgular ne diyor peki!

Bu durum, bir hastada dil yetisini hızla köreltirken, diğerinde sadece mekânsal oryantasyonu bozabiliyor.

#10
Foto - Demans kişiye özel mi? Bilimsel bulgular ne diyor peki!

Demans, her bireyde kendi hikayesini yazdı" ifadelerini kullandı.

#11
Foto - Demans kişiye özel mi? Bilimsel bulgular ne diyor peki!

Mayo Clinic Alzheimer Araştırma Merkezi Direktörü Dr. Ronald Petersen ise klinik tablodaki bu benzersizliğin teşhis süreçlerini zorlaştırdığını belirtti.

#12
Foto - Demans kişiye özel mi? Bilimsel bulgular ne diyor peki!

Petersen, "İki hastanın da aynı genetik mutasyona sahip olması, aynı klinik sonucu doğurmadı. Beynin plastik yapısı ve geçmiş yaşantıların yarattığı ağlar, savunma mekanizmalarını kişiselleştirdi. Bu yüzden demans, tıbbi bir tanıdan ziyade bireysel bir yolculuk olarak tescillendi" değerlendirmesinde bulundu.

#13
Foto - Demans kişiye özel mi? Bilimsel bulgular ne diyor peki!

Bilimsel bulgular, standart ilaç tedavilerinin neden bazı hastalarda yanıt verirken bazılarında etkisiz kaldığını da aydınlattı.

#14
Foto - Demans kişiye özel mi? Bilimsel bulgular ne diyor peki!

Yeniçağ'a göre; Uzmanlar, gelecekte demans yönetiminin standart protokollerden ziyade, hastanın geçmişi ve beyin haritasına göre kurgulanması gerektiğini vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Domuza çarşaf giydiren müptezele gözaltı
Gündem

Domuza çarşaf giydiren müptezele gözaltı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde sosyal medya hesabından kadın çarşafı giydirilmiş domuz görseli paylaşan Onur Kılınç isimli alçak müptezel "Halk..
Cami avlusuna geliyorlar sonra "Allah ile kul arasına girilmez" diyorlar! Komik bir açıklama daha Altuğ'dan...
Gündem

Cami avlusuna geliyorlar sonra “Allah ile kul arasına girilmez” diyorlar! Komik bir açıklama daha Altuğ'dan...

Oyuncu Pınar Altuğ, televizyoncu ve yapımcı Armağan Çağlayan'ın Fatih Ürek'in cenazesi sonrası, "Nasıl ki yurt dışında kiliselere kafanızda ..
28 Şubat kalıntısı İP'li tutuklandı! Tepkiler çığ gibiydi Ahlaksız Erzurum’da yakalandı
Gündem

28 Şubat kalıntısı İP'li tutuklandı! Tepkiler çığ gibiydi Ahlaksız Erzurum’da yakalandı

AK Parti'den üç dönemdir Mihalgazi Belediye Başkanlığı görevini yürüten Zeynep Güneş'i başörtüsü ve kıyafeti üzerinden hedef alan İYİ Partil..
Ramazan öncesi fahiş zamma flaş hamle! Tavuk eti ihracatı durduruldu
Ekonomi

Ramazan öncesi fahiş zamma flaş hamle! Tavuk eti ihracatı durduruldu

Tavuk etinde Ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışı Ticaret Bakanlığını hareket geçirdi. Üretici ve satıcıların yüzde 15 zam hamlesine bakanl..
Türkiye ayağa kalkmıştı! Bakanlıktan TÜVTÜRK hamlesi
Gündem

Türkiye ayağa kalkmıştı! Bakanlıktan TÜVTÜRK hamlesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki skandal olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi. ..
Başörtülülerden milletvekili olmaz’ diyenler de sizler değil miydiniz? CHP Kadın Kolları Başkanına önce tebrik sonra hatırlatma
Siyaset

Başörtülülerden milletvekili olmaz’ diyenler de sizler değil miydiniz? CHP Kadın Kolları Başkanına önce tebrik sonra hatırlatma

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya Gedik, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’e yönelik sosyal medy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23