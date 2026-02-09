Haberi gülmeden bitirebilene helal olsun! Enginyurt: Aldığı oylara ihanet edenin yeri sokakta rezilliktir!

Siyasete MHP’de başlayıp, MHP’den sonra Demokrat Parti’ye geçerek milletvekili olarak Meclis çatısı altında görev yapan, son olarak CHP’ye transfer olan Cemal Enginyurt, 40 yıllık CHP’liymiş gibi yaptığı çıkışlarla zaman zaman gülmece konusu oluyor.

“KÜFÜR DEĞİL, AHLAK VE HALK İRADESİDİR”

Enginyurt’un güldüren paylaşımlarından biri de Mesut Özarslan’a tepki koymak isterken geldi. Sosyal medya hesabından kırk yıllık CHP’li gibi paylaşımda bulunan Enginyurt, “Dik durmak herkesin harcı değildir. Aldığı oylara ihanet edenin yeri sokakta rezilliktir. Mesut Özarslan, sen CHP seçmeninin iradesine ihanet ettin. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in siyaseti küfür değil, ahlak ve halk iradesidir. Haramzadelere CHP’de yer yoktur. Yazıklar olsun” diye yazdı.