  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Kurum: İlk konutları depremden 45 gün sonra teslim ettik Fırıldak siyasetin tescilli ismi Cemal Enginyurt’tan ‘onur’ dersi! Kendi geçmişine bakmadan Mesut Özarslan’a ‘haramzade’ dedi İP’li halk düşmanından büyük terbiyesizlik Tarımın anavatanı 470 milyonluk ortadoğu kendi ekmeğini yapamıyor! Suriye ile Türkiye acil kodu ile birleşmelidir 25 bin askere özel eğitim! Fransızlar -15 C’de savaşa hazırlanıyor Göklerin hakimi artık makineler! Selçuk Bayraktar'dan dünyayı sarsacak çıkış! ‘İnsanlı uçak dönemi kapandı’ Bunun hesabı Suudi Arabistan’a sorulmalı! Kabe örtüsü Epstein pisliğinin ayakları altında Suudilerin bu skandalı Müslümanları ayağa kaldırmalıydı Epstein Örgütü Türk Lirası'na karşı operasyon yapmış! CHP yardımda Akharım beldesi kadar olamadı
Siyaset Haberi gülmeden bitirebilene helal olsun! Enginyurt: Aldığı oylara ihanet edenin yeri sokakta rezilliktir!
Siyaset

Haberi gülmeden bitirebilene helal olsun! Enginyurt: Aldığı oylara ihanet edenin yeri sokakta rezilliktir!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a tepki gösterirken güldürdü.

Siyasete MHP’de başlayıp, MHP’den sonra Demokrat Parti’ye geçerek milletvekili olarak Meclis çatısı altında görev yapan, son olarak CHP’ye transfer olan Cemal Enginyurt, 40 yıllık CHP’liymiş gibi yaptığı çıkışlarla zaman zaman gülmece konusu oluyor.

“KÜFÜR DEĞİL, AHLAK VE HALK İRADESİDİR”

Enginyurt’un güldüren paylaşımlarından biri de Mesut Özarslan’a tepki koymak isterken geldi. Sosyal medya hesabından kırk yıllık CHP’li gibi paylaşımda bulunan Enginyurt, “Dik durmak herkesin harcı değildir. Aldığı oylara ihanet edenin yeri sokakta rezilliktir. Mesut Özarslan, sen CHP seçmeninin iradesine ihanet ettin. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in siyaseti küfür değil, ahlak ve halk iradesidir. Haramzadelere CHP’de yer yoktur. Yazıklar olsun” diye yazdı.

Fırıldak siyasetin tescilli ismi Cemal Enginyurt’tan ‘onur’ dersi! Kendi geçmişine bakmadan Mesut Özarslan’a ‘haramzade’ dedi
Fırıldak siyasetin tescilli ismi Cemal Enginyurt’tan ‘onur’ dersi! Kendi geçmişine bakmadan Mesut Özarslan’a ‘haramzade’ dedi

Gündem

Fırıldak siyasetin tescilli ismi Cemal Enginyurt’tan ‘onur’ dersi! Kendi geçmişine bakmadan Mesut Özarslan’a ‘haramzade’ dedi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Deli İbo

Bu fırıldak Engin kendini Tipitip Özgür'e pazarlamaya çalışmasının PR'ını yapıyor. Gelecek seçimlerde CHP'de yerini alma çabası.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23