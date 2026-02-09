  • İSTANBUL
Gündem Cevdet Yılmaz, Brezilya Büyükelçisi Santos'u kabul etti
Gündem

Cevdet Yılmaz, Brezilya Büyükelçisi Santos'u kabul etti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Cevdet Yılmaz, Brezilya Büyükelçisi Santos'u kabul etti

Yılmaz: "Stratejik ortağımız Brezilya ile ilişkilerimizi daha üst bir kurumsal çerçeveye taşımayı, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizmasını hayata geçirmeyi ve ticaret hacmimizi dengeli biçimde artırarak 10 milyar dolar hedefine ulaştırmayı hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Stratejik ortağımız Brezilya ile ilişkilerimizi daha üst bir kurumsal çerçeveye taşımayı, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizmasını hayata geçirmeyi ve ticaret hacmimizi dengeli biçimde artırarak 10 milyar dolar hedefine ulaştırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves'i kabul etti.

NSosyal hesabından, görüşmeye ilişkin paylaşım yapan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sayın Santos Neves ile küresel meselelerin yanı sıra, bu yıl ev sahipliğimizde gerçekleşecek COP31 sürecinde işbirliğimizi güçlendirme, altyapı, savunma sanayii, teknoloji ve yatırım alanlarında atılabilecek karşılıklı adımları ele aldık. Stratejik ortağımız Brezilya ile ilişkilerimizi daha üst bir kurumsal çerçeveye taşımayı, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizmasını hayata geçirmeyi ve ticaret hacmimizi dengeli biçimde artırarak 10 milyar dolar hedefine ulaştırmayı hedefliyoruz. Nazik ziyaretleri için Sayın Büyükelçi'ye teşekkür ediyorum."

 

