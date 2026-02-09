Zeynep Güneş’e bir destek de İlbank’tan: Çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum!

İller Bankası Genel Müdürü Eyüp Karahan da Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ve Yenice Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik’i ağırladığı bir fotoğrafı paylaşarak, çirkin saldırıyı kınadı.

“BU TÜR SALDIRILAR ASLA KABUL EDİLEMEZ”

Eyüp Karahan, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı: “2025 Ekimde Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Güneş ile Türkiye’nin en genç Belediye Başkanı, Çanakkale Yenice Kalkım Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Çelik’i İlbank Genel Müdürlüğümüzde misafir etmiştik. Belediye Başkanımıza yönelik gerçekleştirilen çirkin ve kabul edilemez saldırıyı şiddetle kınıyorum. Demokrasiye, millet iradesine ve Kadın Belediye Başkanlarımıza yönelik bu tür saldırılar asla kabul edilemez. Başkanlarımıza görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diliyorum”