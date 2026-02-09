  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Zeynep Güneş'e bir destek de İlbank'tan: Çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum!
Siyaset

Zeynep Güneş'e bir destek de İlbank'tan: Çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Zeynep Güneş’e bir destek de İlbank’tan: Çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum!

AK Partili Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e kılık kıyafeti üzerinden hakaret eden İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz’a ve benzerlerine tepkiler sürüyor.

İller Bankası Genel Müdürü Eyüp Karahan da Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ve Yenice Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik’i ağırladığı bir fotoğrafı paylaşarak, çirkin saldırıyı kınadı.

“BU TÜR SALDIRILAR ASLA KABUL EDİLEMEZ”

Eyüp Karahan, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı: “2025 Ekimde Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Güneş ile Türkiye’nin en genç Belediye Başkanı, Çanakkale Yenice Kalkım Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Çelik’i İlbank Genel Müdürlüğümüzde misafir etmiştik. Belediye Başkanımıza yönelik gerçekleştirilen çirkin ve kabul edilemez saldırıyı şiddetle kınıyorum. Demokrasiye, millet iradesine ve Kadın Belediye Başkanlarımıza yönelik bu tür saldırılar asla kabul edilemez. Başkanlarımıza görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diliyorum”

Biyografi

Zeynep Güneş kimdir? Kaç yaşında, görevi nedir?

Gündem

BBP’den Zeynep Güneş’i hedef alan İP’li ahlaksıza sert tepki: Milletle bağını koparmış saygısız..!

