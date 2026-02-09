  • İSTANBUL
Çıldır Gölü'nde 5 bin araçlık şenlik kuyruğu
Giriş Tarihi:

Çıldır Gölü'nde 5 bin araçlık şenlik kuyruğu

Kars'ın Çıldır Gölü üzerinde düzenlenen "Çıldır Gölü Buz Şenliği", bu yıl kelimenin tam anlamıyla bir "rekor" ve "sabır testi" ile hafızalara kazındı.

#1
Foto - Çıldır Gölü'nde 5 bin araçlık şenlik kuyruğu

Kış turizminin parlayan yıldızı olan Kars'ın Arpaçay ilçesinde yer alan, kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, bu yılki Buz Şenliği için on binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

#2
Foto - Çıldır Gölü'nde 5 bin araçlık şenlik kuyruğu

Ancak şenlik coşkusu 5 bin aracın oluşturduğu devasa bir kuyrukla birleşince ortaya hem çarpıcı hem de düşündürücü görüntüler çıktı. Şenlik alanına giden tek şeritli yollarda yaklaşık 5 bin araçlık bir kuyruk oluştu.

#3
Foto - Çıldır Gölü'nde 5 bin araçlık şenlik kuyruğu

Kars'tan, çevre il ve ilçelerden Çıldır Gölü Buz Şenliği'ne gelen yaklaşık 10 bin kişi, şenlik alanına ulaşabilmek için kilometrelerce yürüdü. Bazı vatandaşlar ise şenliği kara yolu kenarından izledi.

#4
Foto - Çıldır Gölü'nde 5 bin araçlık şenlik kuyruğu

Ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgedeki yoğunluk, İhlas Haber Ajansı ekiplerince havadan görüntülendi.

#5
Foto - Çıldır Gölü'nde 5 bin araçlık şenlik kuyruğu

Görüntülerde karlı ovaların arasından kilometrelerce uzayan araç kuyruğunun sonunun görünmediği ve buz pistine dönen göl yüzeyindeki insan kalabalığı dikkat çekti.

