CHP ‘yalakası’ Levent, Umre fotoğraflarını görünce kudurdu! AK Parti’den tokat gibi cevap

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, CHP ‘yalakası’ Levent Üzümcü’nün sosyal medyadaki skandal ifadelerine çok sert tepki gösterdi. Üzümcü’nün kamu görevlisi kimliğini unutarak siyaset yapmasını ve toplumun dini değerlerini aşağılamasını eleştiren Yıldız, "Hem belediyeden yüksek maaş alıp hem de bu milletin değerlerine saldıramazsın" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, paylaşımında;

“İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü’nün bu paylaşımı; sadece bir siyasi görüş beyanı değil, açıkça inanca, toplumsal değerlere ve bu milletin ortak hassasiyetlerine yönelik bir tahammülsüzlüğün dışavurumudur.

Üzümcü’nün yaklaşımına göre; CHP içinde İslamiyet’e inanan, Allah sevgisini yüreğinde taşıyan, namaz kılan, kul hakkına riayet eden, inançlara saygılı kimsenin siyaset yapması mümkün değildir.

Bu yaklaşım, bu ülkenin ve İzmir’in sosyolojik gerçekliğiyle tamamen çelişmektedir.

Benim tanıdığım, bildiğim, birlikte yaşadığım CHP’li; İslam’a, ezana, namaza, bu milletin kıblesine ve manevi değerlerine bağlı insanlardır.

Bu nedenle soruyorum:

Bu ülkenin birleştirici değeri olan İslamiyet’i yok sayan, “CHP’liysen inançlı olamazsın” anlayışını savunan bu kişiye CHP’liler neden sessiz?

Kaldı ki Üzümcü’nün ortada savunabileceği ilkesel bir duruşu da yoktur.

Sözde solculuktan, emekten, eşitlikten, demokrasiden bahseder; Ama kendi kurumunda en yüksek maaşı almaktan geri durmaz.

Bugün kendisi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’dan dahi daha yüksek maaş almaktadır.

Kurum içinde sanatçılara mobbing uygulamaktan çekinmez.

Belediye başkanını yanlış ve eksik bilgilerle yönlendirmekten rahatsızlık duymaz.

Suçu olmayan, emeğiyle ayakta durmaya çalışan sanatçıları ucuz bahanelerle işten çıkarmaktan geri durmaz.

Kendisinden önceki Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten’i ayak oyunlarıyla görevden aldırıp, yerine geçmeyi “demokrasi” olarak sunar.

Bir oyunun dekoruna 6 milyon lira harcanır, “yapmadım” der.

Belediyede çalışan sanatçılar varken, dışarıdan isimler getirerek kadro bekleyen insanların emeğini yok sayar; sonra da emek savunuculuğu yapar.

Buradan açıkça ifade ediyorum:

Levent Üzümcü, siz şu anda belediyede çalışan bir kamu görevlisisiniz.

Siyaseti bırakın; belediye başkanı yapsın, milletvekilleri yapsın.

Eğer “Ben siyaseti de yaparım, herkesten üstünüm” diyorsanız; Derhal istifa edin.

Bozuk, ayrıştırıcı ve İslam karşıtı zihniyetinizle siyaseti rahat rahat yapın.

Ama hem belediyeden maaş alıp, hem de milletin değerlerini küçümseyerek siyaset yapamazsınız.

Umarım Sayın Cemil Tugay, görev tanımını unutan bu kişi hakkında gereken idari işlemleri gecikmeden yapar.

Bugün CHP İzmir’de; ortada milletvekili yok, il başkanı yok, belediye başkanı yok; ama maaşını belediyeden alıp “siyaseti ben yaparım” diyen, milletin inancını aşağılayan Levent Üzümcü var.

Şunu da net söyleyeyim:

“Ben politik tiyatro da yaparım, siyaseti de yaparım” diyorsanız; bunu İzmir Şehir Tiyatroları’nda yapamazsınız.

Çünkü işgal ettiğiniz o makam; benim de içinde bulunduğum meclis üyelerinin oy birliğiyle, tüm İzmir halkı adına kurulmuştur.

Şehir Tiyatroları; bölmek için değil, bu milleti ayrıştırmak için değil, birleştirmek için kurulmuştur.

50 yıl sonra büyük bir özlemle hayata geçirilen bu kurumu; sizin ideolojik bağnazlığınıza teslim etmeyeceğimizi herkes bilsin.

Cesaretiniz varsa gidin özelde yapın.

Ama orada 300 bin lira maaş da vermezler.

Biz bu şehre yakışır, bu millete yakışır bir kültür anlayışı için oy birliği verdik.

İnancı, kimliği ve değerleri hedef alan bir zihniyet için değil.” İfadelerini kullandı.



