SON DAKİKA
Gündem Özgür Özel’in küfürleri yargıya taşındı! Mesut Özarslan’dan suç duyurusu
Gündem

Özgür Özel’in küfürleri yargıya taşındı! Mesut Özarslan’dan suç duyurusu

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Özgür Özel’in küfürleri yargıya taşındı! Mesut Özarslan’dan suç duyurusu

CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Özgür Özel hakkında tehdit ve hakaretten suç duyurusunda bulundu.

CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Özgür Özel hakkında tehdit ve hakaretten suç duyurusunda bulundu. Özel'in AK Parti'ye geçeceği konuşulan Özarslan'a gönderdiği küfürlü mesajlar ortaya çıkmıştı.

 

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dün partisi CHP'den istifa etti. Özarslan, bu kararına gerekçe olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine WhatsApp üzerinden yolladığı mesajları gösterdi.Türkiye Basın Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan da Özel'in Özarslan'a gönderdiği mesajları küfürlü mesajları paylaştı. Ekran görüntüleri paylaşılan mesajlarda şu ifadeler yer aldı:

"Köpek"

"S..ir git"

"Alçak köpek s..tir git"

"Senin yerin onların yanı"

"Yalaka"

"Karaktersiz p..ç"

"Hak ettiğin yerdesin, sana yakışan yerdesin"

1
Yorumlar

İ. Keskin

Söz konusu Whatsapp ekranını neden paylaşmazsınız?

hulk

Az bile söylemiş.
