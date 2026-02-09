  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Domuza çarşaf giydiren müptezel tutuklandı Rusya 'durum kritik' diyerek duyurdu: ABD ülkeyi boğuyor Haberi gülmeden bitirebilene helal olsun! Enginyurt: Aldığı oylara ihanet edenin yeri sokakta rezilliktir! Kahraman ecdada gökyüzü selamı! Maraş’taki Yahudiler MİT’in takibinde! İsrailli Ekip bir hafta boyunca adım adım izlendi Bu nasıl bir ilçe? Nüfusuyla 50 ilden büyük Mustafa Varank’tan, Özgür Özel’e olay gönderme: Sarhoştan genel başkan olmaz! Özgür Özel’in küfürleri yargıya taşındı! Mesut Özarslan’dan suç duyurusu CHP ‘yalakası’ Levent, Umre fotoğraflarını görünce kudurdu! AK Parti’den tokat gibi cevap Zeynep Güneş’e bir destek de İlbank’tan: Çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum!
Sağlık Metabolik dengesizlik o hastalıkların temelini oluşturuyor
Sağlık

Metabolik dengesizlik o hastalıkların temelini oluşturuyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Metabolik dengesizlik o hastalıkların temelini oluşturuyor

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zübeyde Yüce Alğan,"Metabolik olarak sağlıksız bireyler her zaman kilolu olmak zorunda değil. Önemli olan, vücudun enerjiyi nasıl kullandığı ve bunu ne kadar dengeli yönettiği" diye konuştu.

Dr. Zübeyde Yüce Alğan, metabolik dengenin bozulmasıyla diyabetten kalp ve damar hastalıklarına kadar birçok kronik rahatsızlığın temelinin atıldığını ve bu sürecin uzun yıllar belirti vermeden ilerleyebildiğini belirtti.

Alğan, metabolik sağlığın, kan şekeri, kan yağları, tansiyon, bel çevresi ve hormon dengesinin bir bütün olarak uyum içinde çalışması olduğunu aktardı.

Kişinin kedini iyi hissetmesinin her zaman metabolik olarak sağlıklı olduğu anlamına gelmeyeceğine ve metabolik bozulmanın sessiz şekilde ilerleyebileceğine dikkati çeken Alğan, "Bu tablo zamanla diyabet, kalp ve damar hastalıkları, karaciğer yağlanması ve hipertansiyon gibi ciddi sorunlara zemin hazırlar." ifadesini kullandı.

RİSKLERİ AÇIKLADI

Dr. Zübeyde Yüce Alğan, toplumda metabolik sağlığın yalnızca kilo ile ilişkilendirildiğini ancak zayıf bireylerde de insülin direnci ve metabolik risklerin görülebileceğini kaydetti.

Alğan, kilonun tek başına belirleyici olmadığının altını çizerek, "Metabolik olarak sağlıksız bireyler her zaman kilolu olmak zorunda değil. Önemli olan, vücudun enerjiyi nasıl kullandığı ve bunu ne kadar dengeli yönettiği." değerlendirmesinde bulundu.

Metabolik sağlığı olumsuz etkileyen başlıca faktörler arasında hareketsiz yaşam, düzensiz beslenme, aşırı şeker tüketimi, yetersiz uyku ve kronik stresin yer aldığını aktaran Alğan, özellikle masa başı çalışanlar ve uzun süre oturarak çalışan bireylerin risk grubunda bulunduğunu vurguladı.

Alğan, düzenli sağlık kontrollerinin metabolik hastalıkların erken dönemde tespit edilmesinde önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kan testleriyle kan şekeri, kolesterol ve insülin düzeyleri değerlendirilebilir. Erken dönemde yapılan yaşam tarzı değişiklikleri, ileride oluşabilecek ciddi hastalıkların önüne geçebilir. Sağlıklı bir metabolizma yalnızca hastalık riskini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda kişinin günlük yaşam enerjisini ve genel yaşam kalitesini de artırır."

Bir hastalık bitmeden diğeri başlıyor! Bu besinler hastalıklara kalkan
Bir hastalık bitmeden diğeri başlıyor! Bu besinler hastalıklara kalkan

Sağlık

Bir hastalık bitmeden diğeri başlıyor! Bu besinler hastalıklara kalkan

Uzmandan uyarı: Kış hastalıklarına karşı bağışıklık bağırsaklarda
Uzmandan uyarı: Kış hastalıklarına karşı bağışıklık bağırsaklarda

Sağlık

Uzmandan uyarı: Kış hastalıklarına karşı bağışıklık bağırsaklarda

Uzman isimden kritik açıklama! Okullar açıldı hastalıklar başladı
Uzman isimden kritik açıklama! Okullar açıldı hastalıklar başladı

Sağlık

Uzman isimden kritik açıklama! Okullar açıldı hastalıklar başladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cami avlusuna geliyorlar sonra "Allah ile kul arasına girilmez" diyorlar! Komik bir açıklama daha Altuğ'dan...
Gündem

Cami avlusuna geliyorlar sonra “Allah ile kul arasına girilmez” diyorlar! Komik bir açıklama daha Altuğ'dan...

Oyuncu Pınar Altuğ, televizyoncu ve yapımcı Armağan Çağlayan'ın Fatih Ürek'in cenazesi sonrası, "Nasıl ki yurt dışında kiliselere kafanızda ..
Ramazan öncesi fahiş zamma flaş hamle! Tavuk eti ihracatı durduruldu
Ekonomi

Ramazan öncesi fahiş zamma flaş hamle! Tavuk eti ihracatı durduruldu

Tavuk etinde Ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışı Ticaret Bakanlığını hareket geçirdi. Üretici ve satıcıların yüzde 15 zam hamlesine bakanl..
Başörtülülerden milletvekili olmaz’ diyenler de sizler değil miydiniz? CHP Kadın Kolları Başkanına önce tebrik sonra hatırlatma
Siyaset

Başörtülülerden milletvekili olmaz’ diyenler de sizler değil miydiniz? CHP Kadın Kolları Başkanına önce tebrik sonra hatırlatma

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya Gedik, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’e yönelik sosyal medy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23