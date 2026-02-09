Utanmazın bir Tweetiyle en az 15 kişi öldü! Cem Küçük o rezil adamı unutturmadı

Oğuzhan Uğur’un sadece yalanlarıyla değil, avukat seçimiyle de gerçek yüzünü ortaya koyduğunu belirten Cem Küçük, Uğur’un avukatı Çağdaş Çelik’in aynı zamanda uyuşturucu baronu Orhan Ünğan’ın avukatlığını yaptığını ifşa etti. Ekranlarda "torbacılar yakalanıyor da baronlar nerede?" diye şov yapan muhalif koronun, işin aslına gelince uyuşturucu baronlarının avukatlarıyla kol kola girdiğini söyleyen Küçük, "Baronları merak ediyorsanız Oğuzhan ve avukatına bakın; sizin muhalif diye bildikleriniz meğer baronların avukatlığını yapıyormuş" diyerek kirli ittifakı deşifre etti.

Washington Post’ta "solcu" tasfiyesi: Kendi mezarlarını kazdılar!

Küresel medyadaki çürümeye de dikkat çeken Cem Küçük, Jeff Bezos’un sahibi olduğu Washington Post’ta 400 kişinin kapının önüne koyulmasını "taraflı gazeteciliğin iflası" olarak değerlendirdi. Gazetecilik yapmak yerine solcuları koruyup sağcılara saldıran, Trump’a haksız yere yüklenen muhabirlerin kendi sonlarını hazırladığını belirten Küçük, Jeff Bezos’un kâr etmeyen ve sadece belirli bir ideolojinin borazanlığını yapan bu tetikçi kadrolara faturayı kestiğini yazdı.

Kâr payı yalanlarına kanmayın: En yakınınız bile olsa inanmayın!

Cem Küçük, yazısının sonunda vatandaşları yüksek kâr vaadiyle dolandıran "saadet zinciri" şebekelerine karşı da uyardı. "Et işinde büyük para var", "Altın ticaretiyle zengin olacaksınız" diyen dolandırıcıların her gün yeni bir kurban seçtiğini hatırlatan yazar, "En yakınınız bile olsa, anormal kâr vadeden kimseye kanmayın; rızkınızı bu sahtekârlara kaptırıp ocağınızı söndürmeyin" diyerek hayati bir uyarıda bulundu.