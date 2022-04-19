Rusya dünyaya ilan etti: Lviv’i hassas füzelerle vurduk
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya Hava Uzay Kuvvetleri'nin Ukrayna’ya gönderilen çok sayıda silahın bulunduğu lojistik destek biriminin hassas füzelerle vurularak imha edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın Lviv kentinde ABD ve Avrupa ülkelerinden Ukrayna’ya gönderilen çok sayıda silahın bulunduğu lojistik destek biriminin hassas füzelerle vurularak imha edildiğini duyurdu.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun bugünkü faaliyetlerine yönelik verdiği brifingde önemli bir noktanın imha edildiğini aktardı.
"Hassas füzelerle saldırı düzenlendi"
ABD ve Avrupa ülkelerinden Ukrayna’ya sağlanan silah desteğini hatırlatan Konaşenkov, “Rusya Hava Uzay Kuvvetleri, 18 Nisan sabahı Lviv şehri yakınlarında Ukrayna Lojistik Komutanlığı’nın 124. Birleşik Lojistik Merkezi’ne yüksek derecede hassas füzelerle saldırı düzenledi. Lojistik merkez içinde bulunan ve son 6 günde ABD ile Avrupa ülkelerinden Ukrayna’ya getirilen çok sayıda silah imha edildi.
Ayrıca Kiev bölgesi Vasilkov köyü yakınlarında büyük bir mühimmat deposu imha edildi. Gün boyunca Rus havacılık kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli havadan fırlatılan füzeleri, Ukrayna’nın 16 askeri tesisini imha etti” dedi.