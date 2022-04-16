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Dünya Rusya dünyaya duyurdu! O dünya liderinin ülkeye girişi yasaklandı
Dünya

Rusya dünyaya duyurdu! O dünya liderinin ülkeye girişi yasaklandı

Rusya hükümeti, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın ülkeye girişini yasaklama kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 12:52:00 -
Rusya dünyaya duyurdu! O dünya liderinin ülkeye girişi yasaklandı

Rusya'dan yapılan açıklamada Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın ülkeye girişinin yasaklandığı bildirildi.

Rusya, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace'ın aralarında bulunduğu 13 üst düzey yönetici hakkında Yaptırım kararı aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu adım, Londra'nın Rusya'yı uluslararası alanda izole etmeyi amaçlayan dizginsiz siyasi kampanyasına bir yanıt olarak atıldı." ifadesi yer aldı.

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