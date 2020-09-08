Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Kıbrıs Rum kesimine ziyaret

LEFKOŞA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ziyarette bulundu.



Rum basınında yer alan habere göre, Lavrov, ziyareti kapsamında GKRY lideri Nikos Anastasiadis ile görüştü.

Anastasiadis, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, son yıllarda Rusya-GKRY arasındaki ilişkilerin gelişmesini ve siyasi diyaloğun genişlemesi için yapılan çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Lavrov ise Doğu Akdeniz'deki duruma ve Türkiye-GKRY ilişkilerine değinerek, "Uluslararası yasalar çerçevesinde adil bir çözümün bulunması konusunda karşılıklı çıkarlara ve saygıya dayalı pragmatik diyalogun kurulmasına katkıda bulunmaya hazırız." ifadesini kullandı.

ABD'nin Doğu Akdeniz'deki eylemlerinden endişe duyduklarını belirten Lavrov, "ABD, bu bölgedeki ülkeleri birbirine düşürmeye çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Lavrov, Rum Bakan Christodoulides görüşmesi



Lavrov, daha sonra Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile bir araya geldi.



Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, Kıbrıs meselesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararları doğrultusunda çözülmesi gerektiğini belirtti.



Lavrov, "Kıbrıs meselesiyle ilgili diyaloğun hızlı şekilde başlatılmasının, uzlaşmaya varılması konusunda yapıcı bir atmosfer oluşturacağını düşünüyoruz." dedi.

Doğu Akdeniz'deki durumdan endişe duyduklarını dile getiren Lavrov, "Durumun kötüleşmesine yol açacak adımların kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Lavrov, ortaya çıkan sorunların uluslararası yasalar çevresinde diyalog aracılığıyla çözülmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bölgedeki ülkeler isterse, aralarında iyi komşuluk ilişkilerinin kurulmasına yardımcı olmaya hazırız." diye konuştu.

Rum Dışişleri Bakanı Christodoulides de Rusya ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirterek, "Görüşmede, tatmin edici bir seviyede bulunan ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi arzuladığımızı teyit ettik." dedi.

Christodoulides, Türkiye'nin kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili açıklamaları yoğunlaştırdığını Lavrov'a aktardığını belirtti.