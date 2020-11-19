Rusya devlet kanalı Türkiye ile ilgili o haberi şu cümlelerle paylaştı: Ermeniler bunu görünce rahatsız olacak
İşgalden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın Laçın koridoru Türk bayrakları ile donatıldı. Bu durum Rus medyasının gündemine oturdu.
27 Eylül'de başlayan Azerbaycan-Ermenistan savaşı sona erdi. Bölgede kaybeden Ermenistan oldu. İşgalden kurtarılan Dağlık Karabağ'daki stratejik noktalara Azeriler, Türk bayrakları astı.
Azerbaycan askerleri, Türkiye'nin desteği nedeniyle böyle bir mesaj vermek istedi.
Rus barış gücünün bölgeye gelmesinin ardından Moskova'nın resmi devlet televizyonu Türk bayraklarının bölgede ne getireceği konusuna ilişkin bir değerlendirme yaptı.
RT muhabirinin bölgedeki görüntülere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Azerbaycan askeri Laçın koridoru boyunca Türk bayrakları asmış. Ermeniler, Hankendi'ne gidince sürekli bu bayrağı görüp rahatsız olacak" ifadelerini kullandı.