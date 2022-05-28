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Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin'e Türkiye teklifi: Sorun Ankara ile çözülebilir
Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin'e Türkiye teklifi: Sorun Ankara ile çözülebilir

Rusya'nın Soçi Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı Dmitriy Bogdanov, Soçi-Trabzon hattında feribot seferlerinin başlaması gerektiğini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 07:28:00 -
Rusya Devlet Başkanı Putin'e Türkiye teklifi: Sorun Ankara ile çözülebilir

Rusya’nın Soçi kenti ile Trabzon arasında feribot seferlerinin yeniden başlatılması talep ediliyor. Soçi Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı Dmitriy Bogdanov, Sochi24.tv ile söyleşisinde, “Başkan Putin dost ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirtiyor. Daha önce Avrupa’dan satın alınan malların Rusya’ya nakliyesinde sorun yaşanıyor. Türkiye bu boşluğu doldurabilir” dedi.

Otellerin ihtiyaç duyduğu ürünlerin Moskova’dan getirilmesinin araç yoğunluğuna yol açtığını belirten sektör temsilcisi, Soçi-Trabzon arasında haftada iki arabalı vapur seferi düzenlenmesini teklif etti.

Opora Rossii adlı iş insanları örgütünün kurucusu Andrey Tambovtsev da havaalanındaki yoğunluğu azaltmak için feribot seferlerinin düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Tambovtsev, Türkiye’den ürün tedariği için de feribot seferlerinin önemli olduğunu belirtti.

Soçi ile Trabzon arasında feribot seferleri 2014 Soçi Kış Olimpiyatları öncesinde kaldırılmıştı.

Turkrus

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