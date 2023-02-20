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Dünya Rusya-Çin ittifakı! Pekin'den Blinken'in iddiasına tepki! Silah ve mühimmata ilişkin çarpıcı çıkış!
Dünya

Rusya-Çin ittifakı! Pekin'den Blinken'in iddiasına tepki! Silah ve mühimmata ilişkin çarpıcı çıkış!

Çin, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Çin'in Rusya'ya Ukrayna Savaşı için silah ve mühimmat sağlamayı değerlendirdiği iddiasını yalanladı. Pekin'den Blinken'in, "Çin'in Rusya'ya silah ve mühimmat sağlayacağı" iddiasına tepki....

Yeniakit Publisher
2023-02-20 19:28:00 - 2023-02-20 19:40:38
Rusya-Çin ittifakı! Pekin'den Blinken'in iddiasına tepki! Silah ve mühimmata ilişkin çarpıcı çıkış!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında Blinken'in açıklamalarına ilişkin sorulan soruya verdiği yanıtta, "Savaş meydanına silah taşıyan Çin değil, bizzat ABD'dir. ABD'nin bu konuda Çin'i eleştirmeye hakkı yoktur" dedi.

Pekin'den Blinken'in, "Çin'in Rusya'ya silah ve mühimmat sağlayacağı" iddiasına tepki

Uluslararası toplumun, Ukrayna sorununda kimin diyaloğu ve barışı istediğinin, kimin ateşe körükle gittiğinin farkında olduğunu söyleyen Vang, "ABD tarafını, krizdeki rolü üzerine ciddi şekilde düşünmeye, gerginliği azaltmak ve barış görüşmelerini teşvik etmek için bir şeyler yapmaya ve suçu başkalarına atıp dezenformasyon yaymaya son vermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vang, Çin'in barışın ve diyaloğun yanında olduğunu ve gerginliğin azaltılması için yapıcı rol oynamayı sürdüreceğini vurgulayarak, "ABD'nin Rusya ile ilişkilerimizden ötürü bizi suçlamasına ve üzerimizde baskı kurmaya çalışmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Blinken, dün, ülkesinin CBS televizyonuna verdiği röportajda, Amerikan istihbaratının, Çin'in, Rusya'ya Ukrayna savaşında destek olmak için silah ve mühimmat sağlamayı değerlendirdiğine dair bilgiler edindiğini, bunun "ciddi sorun" yaratacağını dile getirmişti.

Çinli şirketlerin, halihazırda Rusya savunma sanayisine "öldürücü olmayan" türde destek sağladığını, yeni bilgilerin, Pekin'in doğrudan "öldürücü" nitelikte silah ve mühimmatı da sağlayabileceğini gösterdiğini dile getiren Blinken, "Çin'in, Rusya'ya silah sağlaması ilişkilerimizde ciddi soruna yol açar" değerlendirmesinde bulunmuştu.
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