  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya Büyükelçiliğinin binasına aracıyla çarptı! Hayatını kaybetti
Dünya

Rusya Büyükelçiliğinin binasına aracıyla çarptı! Hayatını kaybetti

Romanya'nın başkenti Bükreş'te bir kişi arabasıyla Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliği binasına çarptı.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 22:03:00 -
Rusya Büyükelçiliğinin binasına aracıyla çarptı! Hayatını kaybetti

Romanya'nın başkenti Bükreş'te bir kişi arabasıyla Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliği binasının duvarına çarptı.

İtfaiyeden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde arabasıyla Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliğinin duvarına çarpan kişi yanan araçta hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri kaza sonucu çıkan yangına acil müdahalede bulundu, bölge trafiğe kapatıldı.

Romanya polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, kaza yapan araçtaki tek kişi olan Bogdan Draghici'nin Babaların Haklarını Koruma Derneğinin eski başkanı olduğu ve üvey kızına cinsel istismardan ceza aldığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay