Rusya büyük zora girdi! Türkiye'nin kapısını çalabilirler

Kommersant gazetesi, lojistik ve tedarik problemleri nedeniyle bir dizi inşaat malzemesinin yanı sıra sıhhi tesisat ürünlerine erişimde güçlükler yaşandığını yazdı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri ise herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı iddiasında.



Gazetenin iki perakende zincirinden kaynaklara dayandırdığı habere göre, boru bağlantı elemanları, havalandırma, atık su ve ısıtıcı ekipmanlarına erişimde güçlük yaşanıyor. Mağaza yetkilileri, şu anda stoktan satış yaptıklarını, ancak iki ay içinde mal kıtlığının görünür hale geleceğini söyledi.



Avrupa Birliği, beşinci yaptırım paketinde inşaat malzemeleri, boyalar, duşakabin, klozet, küvet ve seramik gibi ürünlerin Rusya'ya satışına yasak getirmişti.

Firma temsilcileri, Avrupa'nın tek alternatifinin Çin olduğunu, ancak konteyner krizi nedeniyle Çin'den ürün temin etmenin zorlaştığını belirtiyor. Dahası Mediterranean Shipping Company, CMA CGM ve Maersk gibi önemli lojistik şirketleri Rusya'ya bundan sonra konteyner taşımayacaklarını açıklamıştı. Bu durum Moskova yönetimini Türkiye pazarına yönlendirebilir.

Turkrus