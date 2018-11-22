Rusya bu görüntüleri konuşuyor! Nereye gidiyor bu adamlar?

Rusya Başkanlık Sarayı üzerinden 3 kişinin helikoptere bağlı bir iple taşınması ülkede gündeme oturdu.

b semalarında bir helikopterin 3 kişiyi taşıdığına dair görüntüler sosyal medyada bir anda yayıldı.

Görüntülerde helikoptere bağlı bir tabaka üzerindeki 3 kişinin Kremlin Sarayı’nın üzerinde de geçirilerek başka bir noktaya bırakıldığı kaydedildi.

Ülke gündemine oturdu

Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra ise bu kişilerin kim olduğu ve ne amaçla taşındıkları ülke gündemine oturdu.

Rus basınının ısrarları üzerine açıklama yapan Rusya Federal Güvenlik Servisi ise konu hakkındaki soruların yanıtlanmayacağını bildirdi.