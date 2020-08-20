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Spor Rusya Bisiklet Milli Takımı, yüksek irtifa kampı için Erciyes'e geldi
Spor

Rusya Bisiklet Milli Takımı, yüksek irtifa kampı için Erciyes'e geldi

Yeniakit Publisher
2020-08-20 21:13:11 -
Rusya Bisiklet Milli Takımı, yüksek irtifa kampı için Erciyes'e geldi

KAYSERİ (AA) - Rusya Yol Bisikleti Milli Takımı, yüksek irtifa kampı yapmak için kış sporlarının yanı sıra bisiklet sporunda da Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline gelen Erciyes Dağı'nı tercih etti.

Tarifeli uçuşla Kayseri Havalimanı'na gelen 28 kişilik kafile, Erciyes AŞ. yetkilileri tarafından karşılandı.

Yaklaşık 40 gün kamp yacakları Erciyes Dağı'ndaki otele yerleşen milli takımın, yarın antrenmanlara başlayacağı belirtildi.


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