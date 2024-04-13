Rusya bir yeri daha ele geçirdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun, Ukrayna'da çatışmalara devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Kuvvetleri Grubu'na bağlı birlikler, Avdiyivka yönünde Donetsk Halk Cumhuriyetinin Pervomayskoye (Pervomayske) yerleşim birimini kurtararak pozisyonlarını güçlendirdi." ifadesi kullanıldı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ SON 1 GÜNÜ

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 222 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 583 uçak, 270 helikopter, 20 bin 826 İHA, 501 hava savunma füze sistemi, 15 bin 767 tank ve zırhlı araç, 1266 çok namlulu roketatar, 8 bin 849 obüs ve havan topu ile 20 bin 960 özel askeri araç imha edildi."

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Kaynak: AA