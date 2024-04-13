  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kibir abidesi Ekrem İstanbullularla alay ediyor! ‘Hizmette benden daha iyisi doğmadı’

Teleferik operasyonu tamamlandı! Validen kritik açıklamalar

Murat Alan ‘İnşa edilmiş gerçeklik’ diyerek anlattı! Katil İsrail’in gazetecileri öldürmesinin arkasındaki ayrıntı

Yiğit Bulut seçimlerin ardından sessizliğini bozdu: O isim milli güvenlik sorunudur bunu not edin

Duyanlar parayı geri yatırmaya başladı! ATM’den para çekenler hayatının şokunu yaşadı

"Türkiye o İHA'lar ile dolandırıldı" diyen Metin Külünk Selçuk Bayraktar ile ilgili kanıt gösterdi

Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK'lı terörist İstanbul'da yakalandı

İstanbul 90’lı yıllara dönüyor! ‘Kent Uzlaşısı’ndan çöp dağları çıktı

Eurofighter savaş uçaklarıyla ilgili şok rapor! Almanya apar topar Ankara'nın kapısını çalabilir

Beklenmedik petrol gelişmesi! O ildeki arazilere bir bir el konulmaya başlandı, herkes şaşkın
Dünya Rusya bir yeri daha ele geçirdi
Dünya

Rusya bir yeri daha ele geçirdi

Yeniakit Publisher
2024-04-13 21:02:00 -
Rusya bir yeri daha ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Avdiyivka yönünde Pervomayskoye yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun, Ukrayna'da çatışmalara devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Kuvvetleri Grubu'na bağlı birlikler, Avdiyivka yönünde Donetsk Halk Cumhuriyetinin Pervomayskoye (Pervomayske) yerleşim birimini kurtararak pozisyonlarını güçlendirdi." ifadesi kullanıldı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ SON 1 GÜNÜ

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 222 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 583 uçak, 270 helikopter, 20 bin 826 İHA, 501 hava savunma füze sistemi, 15 bin 767 tank ve zırhlı araç, 1266 çok namlulu roketatar, 8 bin 849 obüs ve havan topu ile 20 bin 960 özel askeri araç imha edildi."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: AA

Rusya-Ukrayna müzakere tarihi belli oldu
Rusya-Ukrayna müzakere tarihi belli oldu

Dünya

Rusya-Ukrayna müzakere tarihi belli oldu

Avrupa'nın en büyük nükleer santraline saldırı iddiası! Ukrayna'dan açıklama geldi
Avrupa'nın en büyük nükleer santraline saldırı iddiası! Ukrayna'dan açıklama geldi

Dünya

Avrupa'nın en büyük nükleer santraline saldırı iddiası! Ukrayna'dan açıklama geldi

Rusya Ukrayna’da enerji tesislerini vurdu
Rusya Ukrayna’da enerji tesislerini vurdu

Dünya

Rusya Ukrayna’da enerji tesislerini vurdu

AB'den 'Ukrayna'ya askeri destek' savunması!
AB'den 'Ukrayna'ya askeri destek' savunması!

Dünya

AB'den 'Ukrayna'ya askeri destek' savunması!

Ukrayna ağır bedel ödedi! Rusya rakamları açıkladı
Ukrayna ağır bedel ödedi! Rusya rakamları açıkladı

Dünya

Ukrayna ağır bedel ödedi! Rusya rakamları açıkladı

Zaporojye Bölgesi Valisi: Ukrayna bombaladı, ölü ve yaralılar var
Zaporojye Bölgesi Valisi: Ukrayna bombaladı, ölü ve yaralılar var

Dünya

Zaporojye Bölgesi Valisi: Ukrayna bombaladı, ölü ve yaralılar var

Rusya, 99 Ukraynalı askerin naaşını verdi
Rusya, 99 Ukraynalı askerin naaşını verdi

Dünya

Rusya, 99 Ukraynalı askerin naaşını verdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yiğit Bulut seçimlerin ardından sessizliğini bozdu: O isim milli güvenlik sorunudur bunu not edin
Gündem

Yiğit Bulut seçimlerin ardından sessizliğini bozdu: O isim milli güvenlik sorunudur bunu not edin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olan Yiğit Bulut, Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Bu yatırım sizi 100 yıl yaşatacak diyen ABD'li uzman büyük sırrını açıkladı! Zafer kazanan bir lider olmak kolaymış
Aktüel

Bu yatırım sizi 100 yıl yaşatacak diyen ABD'li uzman büyük sırrını açıkladı! Zafer kazanan bir lider olmak kolaymış

Dünya ünlü yatırım bankası Bank Of America (BofA) piyasalara ilişkin yaptığı tahminle yatırımcıları şaşkına çevirdi.
İki casusun daha gözaltına alınması çıkışına haber yaptı: İran'da tebliğ eden şahısların ifşası! Sorumlusu kimler?
Dünya

İki casusun daha gözaltına alınması çıkışına haber yaptı: İran'da tebliğ eden şahısların ifşası! Sorumlusu kimler?

İran'da molla rejimini destekleyenlerin deşifre edilmesi için önlemler alınıyor. Sorumlusu kim merak edilirken tartışma alevleniyor.....
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23