Rusya bir şehri daha ele geçirdi

Rusya, Ukrayna'da bir noktayı daha ele geçirdi.

Konuyla ilgili açıklamayı, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptı.

Liman şehri kontrol altında

Rus askeri birliklerinin Ukrayna’daki taarruzlarının sürdüğünü belirten Konaşenkov, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti güçleriyle Krasnıy Liman şehrini tamamen kontrol altına aldıklarını duyurdu.

Konaşenkov, havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Bahmut yerleşim biriminde Ukrayna ordusunun 30'uncu Mekanize Tugayı’nın ileri komuta merkezinin ve Soledar yerleşim biriminde bölge savunma birliği komuta merkezinin vurulduğunu ifade etti.

İmha edilen noktalar

Bunların dışında 5 gözlem-komuta noktası, askeri birlikler ve teknik araçların bulunduğu 17 alan, Donetsk bölgesindeki Mironovka, Bahmut ve Nırkovo yerleşim birimlerinde 4 mühimmat deposunun imha edildiğini aktaran Konaşenkov, Rus hava muharebe taktik birliklerinin bir günde 6 komuta merkezi, 1 iletişim merkezi, 4 mühimmat deposu, 2 Grad çok namlulu roketatar bataryası ve 50 askeri alanı yok ettiğini dile getirdi.

2 Su-25 savaş uçağı düşürüldü

Konaşenkov, “Hava saldırıları sonucunda 260’tan fazla milliyetçi güç etkisiz hale getirildi. Bunun dışında Rus hava kuvvetleri bir günde Harkiv bölgesinde Barvenkovo ve Herson bölgesinde Orehovo yerleşim biriminde havada Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdü.” dedi.

Rus hava savunma sisteminin Zaporijya bölgesinde Orehov yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna’ya ait Mi-8 model helikopteri düşürdüğünü de aktaran Konaşenkov, Mıkolayiv, Luhansk ve Harkiv bölgelerindeki farklı yerlerde 18 Ukrayna insansız hava aracını vurduklarını söyledi.