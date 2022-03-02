Rusya bir şehri daha ele geçirdi
Moskova yönetimi, Ukrayna'nın Herson şehrinin kontrol altına alındığını açıkladı.
Rus ordusunun Ukrayna'da ele geçirdiği noktaların sayısı artıyor.
Ukrayna saldırısındaki güncel duruma ilişkin bilgiler paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, son olarak Herson şehrini ele geçirdiklerini duyurdu.
Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin, Ukrayna'da 1502 askeri altyapı tesisini imha ettiğini söyledi. Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 472 tank ve zırhlı araç, 63 çok namlulu roketatar, 206 top, 336 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.
"Herson kontrol altında"
Konaşenkov, Tokmak ve Vasiliyevka yerleşim yerlerinin kontrol altına alındığını kaydederek, "Herson şehri kontrol altına alınmıştır. Bölge yönetimiyle Rus ordusu arasında, şehirdeki sosyal altyapıların çalışmaya devam etmesine yönelik müzakereler devam etmektedir." dedi.
Kiev'deki Ukrayna istihbaratının teknolojik tesisleri ve 72. Ana Psikolojik Özel Operasyon Merkezi'nin yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğunu belirten Konaşenkov, "Kiev'deki TV kulesi etkisiz hale getirilmiştir." ifadesini kullandı.