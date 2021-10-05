Rusya Batı'yı kıskandıracak rakamı açıkladı

Muraşko, “Bugün, hastalığa yakalanarak hastaneye yatıranların büyük kısmı aşı yapmayanlar” ifadesini kullandı.

Daha önce Muraşko, Rusya’da yaklaşık 40 milyon kişinin aşının her iki dozunu yaptığını, tek doz aşı yapan kişi sayısının 49 milyon olduğunu bildirmişti.

Rusya’da şu an Sputnik V, Sputnik Light, EpiVakKorona, EpiVakKorona-N ve KoviVak olmak üzere tescil edilmiş beş yerli aşı mevcut.