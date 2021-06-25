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Ekonomi

Rusya başlamıştı... Fas'tan da güzel haber geldi!

Rusya'nın geçtiğimiz günlerde kısıtlamaları kaldırması ile Akdeniz sahillerine Rus turist akını başlarken, önümüzdeki günlerde Fas'tan da turist kafilesinin Türkiye'ye geleceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 08:13:00 -
Rusya başlamıştı... Fas'tan da güzel haber geldi!

Rusya'nın geçtiğimiz günlerde kısıtlamaları kaldırması ile Akdeniz sahillerine Rus turist akını başlarken bir güzel haber de Fas'tan geldi.

Fas Kraliyet Havayolları'nın Facebook sayfasından yapılan açıklamada, 11 Temmuz'dan itibaren Kazablanka'daki V. Muhammed Havalimanı'ndan Antalya'ya direkt uçuşlara başlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, Kazablanka-Antalya arası tarifeli uçuşların sayısı hakkında ise bilgi verilmedi.

Kazablanka-Antalya hattı, Fas ile Türkiye arasındaki 3. direkt uçuş hattı olma özelliği taşıyacak. İki ülke arasında 2005'te Kazablanka-İstanbul, 2019'da da Marakeş-İstanbul hattı açılmıştı.

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