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Dünya Rusya az önce duyurdu! Ukrayna’ya füze saldırılarını artıracağız
Dünya

Rusya az önce duyurdu! Ukrayna’ya füze saldırılarını artıracağız

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik sabotajlarına karşı Kiev'deki hedeflere yönelik füze saldırılarının artacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 11:02:00 -
Rusya az önce duyurdu! Ukrayna’ya füze saldırılarını artıracağız

Rusya Savunma Bakanlığı, "Rus topraklarına yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev'deki füze saldırılarının sayısı ve ölçeği artırılacak" açıklamasında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 51. gününde devam ederken, dün Karadeniz'de savaşın başlangıcından bu yana en sıcak gelişme yaşandı.

Ukrayna, Neptün füzesiyle Karadeniz'de Rusya'ya ait Moskova adlı kruvazör gemisini vurduklarını duyurdu, Rusya Savunma Bakanlığı ise gemide yangın çıktığını ve ağır hasar olduğunu bildirdi. Son olarak Rusya Savunma Bakanlığı geminin battığını açıkladı.

Kiev'de güçlü patlama sesleri

Tüm bu yaşananlarının ardından Kiev'de güçlü patlama sesleri duyuldu.

Reuters'ın aktardığına göre, Rus birliklerinin bu ay başında Kiev'den çekilmesinden bu yana meydana gelen bu patlama, yaşanan en önemli patlamalardan biri.

Kiev'de meydana gelen patlamadan sonra herhangi hasar ihbarı yapılmadı.

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