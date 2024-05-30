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Avrupa Rusya-Avrupa karşı karşıya
Avrupa

Rusya-Avrupa karşı karşıya

Yeniakit Publisher
2024-05-30 07:10:00 -
Rusya-Avrupa karşı karşıya

Fransa'nın Ukrayna'ya askeri eğitmen gönderme kararının ardından, Paris hükümeti ile Almanya, Ukrayna ordusunun Rusya'daki hedefleri vurmasına izin verilmesi gerektiğini belirtti. İsveç de verdikleri silahların Rusya topraklarına yönelik saldırılarda kullanılmasına karşı olmadığını duyurdu. Bu gelişmeler üzerine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı silahların Rusya topraklarına yapılacak saldırılarda kullanılmasının 'ciddi sonuçları' olacağı uyarısında bulundu. Bu durum, uluslararası gerilimi daha da artırarak bölgede tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Fransa'nın Ukrayna'ya askeri eğitmen gönderme kararının ardından bu kez Paris hükümeti ile Almanya, Ukrayna ordusunun Rusya'daki hedefleri vurmasına izin verilmesi gerektiğini belirtti. İsveç de verdikleri silahların Rusya topraklarına yönelik saldırılarda kullanılmasına karşı olmadığını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Batılı silahların Rusya topraklarına yapılacak saldırılarda kullanmasının 'ciddi sonuçları' olacağını belirtti.

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