Rusya askerlerini çekerken, Biden iki tarafı kışkırtmaya devam ediyor!

Biden, devam eden Ukrayna krizi hakkında Beyaz Saray’da yaptığı konuşmada, bu ağır yaptırımların Moskova’nın en önemli finans kurumları ve endüstrilerine baskı yapacağını belirterek, “Rusya’nın ekonomik ve stratejik olarak rekabet etme yeteneğini baltalayacak uzun vadeli yaptırımlar empoze edeceğiz” dedi.

Rusya ile Almanya arasındaki Kuzey Akım 2 gaz boru hattının bir Rus saldırısı durumunda asla işletilmeyeceğini yineleyen Biden şöyle devam etti:

“Hata yapmayın. ABD, askeri gücünün tümüyle NATO topraklarının her karışını savunacaktır. Bir NATO ülkesine yapılan saldırı hepimize yapılmış sayılır. ABD’nin 5. maddeye olan bağlılığı dokunulmazdır.”

ABD Başkanı, “Rusya’nın Ukrayna’daki ABD’lileri hedef alması durumunda, güçlü bir şekilde karşılık vereceğimiz konusunda net olsam da Rusya ile doğrudan çatışma peşinde değiliz. Rusya’nın, ABD ve müttefiklerimizin şirketleri veya kritik altyapısını hedef alacak yıkıcı siber saldırılar da dahil herhangi bir saldırısı halinde yanıt vermeye hazırız” diye konuştu.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ‘hala büyük bir olasılık’ olduğuna vurgu yapan Biden, krizi çözmek için diplomasi yolunu seçme çağrısında bulundu.

ABD Başkanı konuşmasının sonunda, “Rusya Savunma Bakanlığı bugün bazı askeri birliklerin Ukrayna yakınlarındaki mevzilerini terk ettiğini bildirdi. Bu iyi olurdu, ama henüz bunu doğrulamadık. Rus askeri birimlerinin ana üslerine döndüklerini henüz doğrulamadık. Gerçekten de, analistlerimiz oldukça tehdit edici bir konumda kaldıklarını belirtiyor. Şu anda Rusya’nın Belarus ve Ukrayna sınırı boyunca 150 binden fazla askeri var” diye konuştu.