Rusya Askeri İstihbarat Başkanı öldü!
Rusya Askeri İstihbarat Servisi (GRU) Başkanı İgor Korobov, uzun süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.22 Kasım 2018 Perşembe 09:10
Rusya Askeri İstihbarat Servisi (GRU) Başkanı İgor Korobov hayatını kaybetti.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, GRU Başkanı Korobov'un "uzun süredir devam eden elim hastalığı" nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Ocak 2017'de GRU'nun başına getirilen Korobov, 62 yaşındaydı.
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