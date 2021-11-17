Rusya arabuluculuğunda bir araya gelen iki katil anlaşamadı! PKK ve Esed rejiminin çıkarları çatıştı

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre YPG/PKK'lı teröristler, 15 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerinde Haseke'de yer alan Kamışlı Havalimanı'nda Rusya'nın ara buluculuğunda, rejim heyetiyle bir kez daha görüştü.

Toplantıda YPG/PKK elebaşlarından İlham Ahmed ve Elder Halil ile rejimin güvenlik birimleri yetkilileri ve bazı Rus komutanlar yer aldı.

Görüşmeler, Türk yetkililerin Suriye'de terör örgütlerine karşı gerektiğinde müdahale edilebileceği yönündeki açıklamalarının ardından ekim sonunda hız kazandı.

Katilin 6 talebi

Esed rejiminin YPG/PKK'dan beklentisini özetleyebilecek 6 madde bulunuyor.

Terör örgütü işgalindeki alanlardan çıkarılan petrolün büyük bir kısmını talep eden rejim, YPG/PKK ve paravan yapılanması SDG'nin tüm unsurlarının orduya katılmasını istiyor.

Rejim heyeti, görüşmelerde, rejim güçlerinin ağır silahlarıyla YPG/PKK işgalindeki bölgelere girişine izin verilmesini, söz konusu bölgelerde rejim bayrağının asılmasını, devlet kurumlarının tekrar açılmasını ve örgütün işgal altında tuttuğu bölgelerin rejimin anayasasında belirtilen yerel yönetim kanunları uyarınca yönetilmesinin kabul edilmesini şart koşuyor.

YPG/PKK özerklikte ısrar ediyor

Rusya'nın ara buluculuk yaptığı görüşmelerde devlet kurumlarının yeniden aktif hale getirilmesi şartını kabul eden YPG/PKK, rejimle petrolün ancak bir kısmını paylaşmaya yanaşıyor.

ABD destekli terör örgütü, silahlı unsurlarını dağıtmayı kabul etmezken idari özerklik talebini rejimin önüne koymaya devam ediyor.

Ancak görüşmeler, örgüt ile rejimin petrol gelirinin paylaşımı, silahlı unsurların durumu ve idari konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle bir sonuca varamadı.

Yaklaşık bir aydır süren görüşmeler kapsamında YPG/PKK güdümündeki "Suriye Demokratik Konseyi"nin sözde eş başkanı İlham Ahmed ve beraberindeki teröristler, ay başında da başkent Şam'da rejimin güvenlik bürokrasinin en tepe ismi olarak bilinen Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Memluk ile bir araya gelmişti.

Esed rejimi ve YPG/PKK, 2019 sonlarında da örgüt işgalindeki bölgelerin yönetimi ve mensuplarının rejim ordusuna katılması için görüşmeler yapmış ancak sonuç alınamamıştı.

YPG/PKK, rejime karşı tavrını yumuşatmıştı

YPG/PKK elebaşlarından Eldar Halil, 3 Kasım'da Russia Today'in (RT) Arapça kanalına yaptığı açıklamada, Esed rejimiyle "şartsız" müzakereye hazır olduklarını söylemişti.

Terör örgütü, rejimle müzakereleri hızlandırmak için 4 Kasım'da, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçe merkezinde 5 ay boyunca abluka altında tuttuğu Esed rejimi unsurlarının giriş çıkışlarını serbest bırakmıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları sırasında da Esed rejimiyle yakınlaşmıştı.

YPG/PKK'nın Esed rejimiyle "barışma arayışı" gerginliğe döndü

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, uzlaşma görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından Suriye'nin kuzeydoğusunda örgüt işgalindeki Haseke ilinde taraflar arasında gerginlik yaşandı.

Rejim ordusundan bir albayın 3 unsuruyla öldürülmesinin ardından rejim, örgütü sorumlu tutarak 3 YPG/PKK mensubunu kaçırdı. Buna karşılık YPG/PKK da 5 rejim unsurunu alıkoydu.

Olayların ardından devreye giren Rusya, taraflar arasındaki gerginliği yatıştırmaya çalışıyor.