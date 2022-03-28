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Dünya Rusya açıkladı: 'Deutsche Welle (DW) yabancı ajan!'
Dünya

Rusya açıkladı: 'Deutsche Welle (DW) yabancı ajan!'

Alman kamu yayın kurumu Deutsche Welle, Rusya'da 'yabancı ajan' ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 14:42:00 -
Rusya açıkladı: 'Deutsche Welle (DW) yabancı ajan!'

Almanya'nın kamu yayın kurumu Deutsche Welle'in (DW), Rusya'da yabancı finansman ile çalışmalarını yürüten ve siyasi faaliyetlerde bulunan kuruluşların yabancı ajan olarak kayıt altına alınmasını zorunlu tutan yasaya uygun olarak, Rusya Adalet Bakanlığı tarafından yabancı ajanlar listesine alındığı belirtildi.

Şubat ayının başında Alman medya düzenleyicisi Medienanstalten'ın denetim komisyonu, Russia Today Almanca (RT DE) televizyon kanalının, izinsiz program yayınladığı ve yayın için izin başvurusunda bulunmadığı gerekçesiyle 1 Şubat'ta itibaren bu programın uydu, internet ve mobil platformlar üzerinden Almanya'da dağıtımını yasaklamıştı.

Bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı, şubat başında DW'den Rusya'daki yayınlarını durdurmasını istemiş ve kanalın Moskova ofisindeki personelin akreditasyonlarını iptal etmişti.

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