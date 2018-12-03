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Rusya açıkladı: 270 DAEŞ'li öldürüldü

Rusya'nın Suriye'deki güçlerinin Komutanı Oleg Makareviç, Suriye ordusunun 270'ten fazla DAEŞ teröristini öldürdüğünü açıkladı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:04
Rusya açıkladı: 270 DAEŞ'li öldürüldü

Rusya’nın Suriye’deki güçlerinin Komutanı Oleg Makareviç, Suriye ordusu ülkenin güneyindeki Süveyde vilayetinde 270’ten fazla DAEŞ teröristi öldürdüğünü söyledi. Teröristlerin çoğu, ABD öncülüğündeki koalisyonun kontrolündeki El Tanf’tandı.

Suriye ordusu Süveyde vilayetinde kanyonlar ve mağaraların bulunduğu zorlu bir bölgede, kötü hava koşulları altında bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 270'ten fazla DAEŞ teröristi öldürüldü.

Çok sayıda silah ele geçirildi

Aralarında keskin nişancıların yer aldığı militanların bulunduğu bölgede mayınlar vardı. Militanlar ayrıca savunma hatlarına gıda ve mühimmat da yüklemişti. Bölgedeki yüzey nedeniyle tank ve ağır teçhizatların kullanımının da zor olduğu operasyonda militanlar bomba atarlar, tanksavar füzeler ve havan toplarına da sahipti. Ancak Suriye ordusu aralarında ABD yapımı 12 TOW füzesi de dahil olmak üzere militanların çok sayıda silahını ele geçirdi. Öldürülen teröristlerin büyük kısmı da ABD öncülüğündeki koalisyonun kontrolündeki El Tanf'ın yanı sıra Yarmuk ve Şam'dandı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 13:04
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