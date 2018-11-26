Rusya'dan uzay hamlesi! ABD'nin izini sürecekler

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, ilginç bir açıklama yaptı. Rogozin, Amerikalıların gerçekten Dünya'nın uydusu Ay'a gidip gitmediklerini araştıracaklarını söyledi.

Rogozin, Amerikalıların 20 Temmuz 1969'da Ay’a gerçekten gidip gitmedikleriyle ilgili bir soruya "Böyle bir görev belirledik. Ay'a uçmak ve kontrol etmek, Amerikalılar Ay'a gerçekten gittiler mi gitmediler mi" diyerek gülerek cevapladı.

Ay programına yeniden başlanabilir

Rusya 1970'lerin ortalarında roketlerindeki patlamalar nedeniyle ay programını sürdürmeyi durdurmuştu. Roskosmos Rusya’nın 2020’lerde Ay programına yeniden başlayacağını ve bu konuda iş birliğine sıcak baktıklarını söylemişti.

Rusya'da 2015 yılında da eski soruşturma komitesi sözcüsü ABD'nin gerçekten Ay'a gidip gitmediğinin araştırılması için çağrı yapmıştı.