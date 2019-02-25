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Rusya, ABD'de vurulacak 5 hedefi belirledi

Rusya olası bir durumda Amerika Birleşik Devletleri'nde vurulacak 5 hedefi belirledi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 14:47
Rusya, ABD'de vurulacak 5 hedefi belirledi

Rusya Devlet Televizyonu Russia-1, ABD'nin Rusya için tehdit haline gelmesi durumunda hipersonik Tsirkon füzelerinin nereleri hedef alabileceğini açıkladı.

İlk hedef Pentagon

Habere göre, ABD'de Rusya'nın ürettiği Tsirkon hipersonik füzelerinin hedefi olabilecek 5 yer şimdiden belirlendi. Bahsedilen listedeki ilk hedefin ABD'nin üst düzey askeri komutanlarının yanı sıra Genelkurmay Başkanı'nı da barındıran Pentagon. İkinci hedef ise Washington'un 100 km kuzeybatısında Camp David Hükümet Komuta Merkezi, ABD Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri'nin bulunduğu Camp David Hükümet Komuta Merkezi.

1998'de kapıtılan üs de listede

APTV kanalına göre Rus Tsirkon hipersonik füzelerinin bir başka olası hedefi ise Fort Ritchie tesisi. Ancak 1998'de resmi olarak kapatılan üssün neden seçildiği bilinmiyor. Dördüncü hedef California'da bulunan McCellan Stratejik Taarruz Güçleri Komuta Merkezi. Basında yer alan habere göre beşinci hedef ise çok düşük frekanslı radyo yayınları kullanan ve ABD denizaltıları ile iletişimi sürdürmekten sorumlu olan Jim Creek Nükleer Güçler Komuta Merkezi.

Putin meydan okumuştu

Rus lider Putin, Federal Meclis ve halka sesleniş konuşmasında Tsirkon hipersonik füzesinin ses hızını 9 kat aşacağını ve bin kilometreyi aşan mesafelere ulaşabileceğini açıklamıştı. Yine Rus füze uzmanı Sivkov da Tsirkon füzesinin hava savunma sistemlerini, sıcak bir bıçağın tereyağını kestiği gibi kesip geçeceği yorumunda bulunmuştu.

INF Anlaşması askıya alınmıştı

INF Anlaşması'ndan çekilme kararı ile iki ülke arası gerginlik ilerlemişti. Daha önce ABD'nin Romanya'ya Tomahawk füzeleri fırlatabilen Mk41 sistemlerini konuşlandırdığı, Polonya'da da benzer adımlar atıldığı açıklanmıştı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 14:47
  1. Rusya
  2. Romanya
  3. Polonya
  4. Washington
  5. Putin

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