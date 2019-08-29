Rusya, 2024 yılına kadar dolar kuru ve petrol fiyatları tahminlerini açıkladı

Rusya Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı, 2019 ile 2024 yılları arasındaki döviz kuru ve petrolün satış fiyatı ile ilgili tahminlerini kamuoyuna duyurdu.

Rusya Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı’nın açıkladığı tahmini verilere göre, 2019 yılında 65,4 rubleye tekabül eden 1 doların değeri 2020 yılında 68.7, 2021 yılında 69.3, 2022 yılında 69.8, 2023 yılında 70 ve 2024 yılında 70,5 ruble olacak. Bakanlık ayrıca 2019 yılının Nisan ayına kadar belirlenen 1 doların 65,1 rublelik öngörülen değerinin 65,4 olarak revize edildiğini açıkladı.

Bakanlık ayrıca 2019 yılında 62,2 olan petrolün varil fiyatını 2020 yılı için 42,5 2021 yılı için 43,3 2022 yılı için 45 2023 yılı için 45,2 ve 2024 yılı için 45,9 dolar olarak tahmin edildiğini belirtti.